Sono trascorsi 6 mesi dall’inizio del 2020 e questi sono i nostri 6 album preferiti: uno per ogni mese finora trascorso.

Si parte da gennaio e si arriva a giugno. I dischi si possono ascoltare su Spotify cliccando sul titolo.

Gennaio / BILL FAY / Countless Branches / Dead Oceans

Febbraio / GIL SCOTT-HERON / We’re New Again. A Reimagining by Makaya McCraven / XL Recordings

Marzo / WAXAHATCHEE / Saint Cloud / Merge Records

Aprile / FIONA APPLE / Fetch the Bolt Cutters / Epic Records

Maggio / MARK LANEGAN / Straight Songs of Sorrow / Heavenly Recordings

Giugno / BOB DYLAN / Rough and Rowdy Way / Columbia Records

Naturalmente da qui alla fine all’anno molte cose potrebbero cambiare. (La redazione)