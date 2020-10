Atlas Vending è il lavoro più dinamico, dimensionale e convincente dei canadesi Metz.

Il nuovo disco è una riflessione su temi profondi quali la paternità, l’ansia sociale, le dipendenze, l’auto isolamento, le paranoie create dai media, e l’urgenza mai domata di lasciarsi tutto alle spalle.

Le dieci canzoni di Atlas Vending sono una fotografia della condizione moderna e nel loro insieme creano un tutt’uno narrativo e musicale.

Il disco è stato co-prodotto con Ben Greenberg (Uniform) e registrato e mixato da Seth Manchester (Daughters, Lingua Ignota, The Body) agli Machines with Magnets Studios in Pawtucket, Rhode Island.

Atlas Vending è il quarto album dei Metz e suona massiccio, articolato e onesto. (La redazione)