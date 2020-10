Le Mourn sono Carla Perez Vaz e le sorelle Jazz e Leia Rodriguez Bueno, nate e cresciute nel Maresme, zona balneare di Barcellona.

Il trio femminile spagnolo, attivo dal 2011, ha grinta da vendere e suona come le migliori band post-rock americane.

Il 30 ottobre prossimo le Mourn pubblicheranno, su Captured Tracks, il quarto album della carriera.

Il disco si intitola Self Worth ed è anticipato dai singoli Call You Back, This Feeling is Disgusting e il nuovo nuovo Men. (La redazione)