Michael Davis Pratt, in arte Jim White, è un cantautore e chitarrista americano con all’attivo diversi album di alternative-country, il primo nel 1997 dal titolo Wrong-Eyed Jesus (The Mysterious Tale of How I Shouted).

Lo scorso 30 ottobre il musicista californiano ha pubblicato per Loose Music Misfit’s Jubilee, suo nuovo lavoro discografico dai tepori pop e psichedelici. (La redazione)