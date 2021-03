Invisible Cities è il nuovo album del duo musicale neoclassico A Winged Victory for the Sullen, progetto collaborativo nato dall’incontro tra il fondatore di Stars of the Lid, Adam Wiltzie, e il compositore di Los Angeles Dustin O’Halloran.

Incentrato sulla relazione tra Kublai Khan, condottiero mongolo e fondatore dell’Impero cinese, e l’esploratore italiano Marco Polo, Invisible Cities porta alla vita una serie di luoghi fantastici e mondi disparati attraverso un’opera che mette insieme teatro, musica, danza, design e immagini.

Pubblicato il 26 febbraio 2021 da Artificial Pinearch/Ninja Tune, Invisible Cities è in streaming integrale su Bandcamp. Buon ascolto. (La redazione)