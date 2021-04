Materia è una bella iniziativa musicale e culturale che vede coinvolte un po’ di realtà alternative dell’Emilia Romagna, e che propone di realizzare e registrare attraverso l’utilizzo della Realtà Virtuale video performance live con video immersivi a 360°.

Prodotti ad altissima risoluzione, sia audio che video. Tra le primissime band ad aver detto sì a questo progetto, ecco irrompere le mitiche Tacobellas, irresistibile power duo tutto al femminile della provincia di Modena, letteralmente affamato di musica live.

L’esibizione live del duo capitanato da Valentina Gallini e Greta Lodi comprende 6 brani, tra cui l’inedito What?, per un totale di 20 minuti di esplosione visiva e sonora, su un tappeto alternative rock di chiara ispirazione nineties.

Il video vuole puntare anche i riflettori su quanto su quanto sia importante la dimensione live per certe band oggi in Italia, e di come questo tipo di tecnologia a 360° possa restituirle una certa dignità. Volume al massimo, e buona visione! (La redazione)

