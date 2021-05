La musicista, compositrice e cantante francese Cécile Schott, in arte Colleen, prosegue il suo viaggio nella musica ambient iniziato nel 2003 con Everyone Alive Wants Answers.

The Tunnel and the Clearing è il suo settimo album all’insegna di sperimentazione, elettronica, musica classica e tepori pop pubblicato il 21 maggio 2021 da Thrill Jockey Records. Buon ascolto. (La redazione)