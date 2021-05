Sabrina è il primo singolo e video tratto da Cuore libero, nuovo album del cantautore livornese Bobo Rondelli in uscita l’11 giugno 2021.

Sabrina è un tuffo nel passato, fino all’infanzia, con tutta la malinconia dei ricordi più belli, quelli fermati in un filmino super-8, quelli delle amicizie rimaste purtroppo relegate a quell’età e a una Livorno che, ormai, non c’è più.

Ricordi di un’infanzia vissuta, negli anni ’60, nei cortili di case popolari, “un po’ più per signori” grazie all’ascensore e al garage. Cortili non ancora invasi soltanto dalle auto, dove i bambini giocavano e imparavano la vita socializzando tra loro e non davanti ad uno schermo televisivo o di un computer.

L’intero album è un viaggio intimo e profondo dentro ai pensieri e ai ricordi di Bobo Rondelli dove il tema ricorrente è l’amore, il perdono, lo spazio e l’intero universo. Per ora, però, gustatevi questo primo singolo intitolato Sabrina. (La redazione)