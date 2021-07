Gli Snapped Ankles sono una formazione di stanza a Londra e hanno iniziato a suonare insieme del 2012 fondendo post-punk, groove psichedelici, synth e beat elettronici.

Dal vivo sono una forza della natura con le loro maschere da sciamani futuristici, un sound capace di coniugare passato e presente delle migliori stagioni indie-rock anglosassoni e testi che esplorano con ironia le contraddizioni culturali e sociali degli strani tempi che stiamo vivendo.

Forest of Your Problems è il loro nuovo album pubblicato il 2 luglio 2021 da Leaf Label, un lavoro dal sound robusto e originale come non se ne sentiva da parecchio tempo. (La redazione)

Correlati