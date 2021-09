Il 15 ottobre 2021 il cantautore irlandese David Keenan pubblicherà il secondo album dal titolo What Then?

Lo stile di Keenan nasce da un profondo amore per i LAa’s, il loro sound e la mitica figura del leader Lee Mavers.

David Keenan si ispira al britpop dei 90s e al miglior folk dai toni jazz, con uno stile canoro profondo e difficile da non ricordare.

Il nuovo album, come l’esordio di due anni fa, uscirà per Rubyworks, etichetta indipendente dalla quale sono passati artisti del calibro di Rodrigo y Gabriela e Hozier.

Dopo i singoli Sentimental Dole, Bark e Peter O’Toole Driking Stories, Keenan pubblica What Then Cried Jo Soap, nuovo brano e video che anticipa l’atteso What Then?. (La redazione)