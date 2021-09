Blu Celeste, il primo album ufficiale di Blanco, pubblicato venerdì 10 settembre 2021 per Island Records/Universal Music Italia, ottiene la certificazione di “Disco d’oro” dopo una sola settimana dall’uscita e detiene, a oggi, il primato come miglior esordio dell’anno per le vendite, con oltre 140 milioni di stream sulle piattaforme digitali e oltre 100 milioni di visualizzazioni su YouTube.

La certificazione arriva dopo il debutto di Blu Celeste che ha conquistato la prima posizione di tutte le classifiche Fimi GfK e occupato interamente la Top 10 della chart dei singoli più venduti in Italia, un risultato sensazionale che fa di Blanco il più giovane artista di sempre a ricoprire le prime dieci posizioni della classifica. (La redazione)