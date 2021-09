Influenzata dal suo background di musicista jazz e da un’educazione hip hop, la produttrice e polistrumentista svedese Anna Arco scrive canzoni pop ornate da testi poetici e da una voce apparentemente senza limiti.

Il suo album di debutto, Songs within the Spectrum del 2019, è stato definito dalla rivista australiana Pop Magazine “una notevole collezione di pop accorato che riflette sia la luce che l’oscurità delle sue esperienze”.

Sad Secret Songs è il titolo del suo secondo album, un lavoro in cui l’artista svedese ha trasformato il dolore per la perdita della sua migliore amica in un cupo art-pop scandinavo.

Pubblicato da Spiltan Records il 27 agosto 2021, Sad Secret Songs è in streaming integrale su Bandcamp. Un disco scritto e prodotto dalla stessa Anna Arco. Buon ascolto. (La redazione)