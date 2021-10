Listen to this article Listen to this article

Acclamato da critica e pubblico, Hey What, pubblicato il 10 settembre 2021 per Sub Pop Records, è il tredicesimo disco sulla lunga distanza dei Low in ventisette anni, nonché il terzo con il produttore BJ Burton.

La band di Duluth (Minnesota), composta da Alan Sparhawk e Mimi Parker, ha appena annunciato per il 2022 un tour mondiale di 30 date che toccherà l’Italia con un’unica data al Teatro Duse di Bologna il 12 maggio 2022.

Con Hey What la formazione slowcore torna, dopo lo scorso Double Negative, a mescolare melodia e sonorità distorte come pochi altri sono riusciti a fare in questi ultimi venti anni. (La redazione)

Low – Tour 2022 (tutte le date)

Low

The Bishop , Bloomington, IN, US

Low

Saturn , Birmingham, AL, US

Low

Terminal West , Atlanta, GA, US

Low

The Miracle Theater , Washington, DC, US

Low

World Café Live , Philadelphia, PA, US

Low

Webster Hall , New York (NYC), NY, US

Low

Columbus Theater , Providence, RI, US

Low

Théâtre Fairmount , Montreal, QC, Canada

Low

Mod Club Theatre , Toronto, ON, Canada

Low

The Loving Touch , Ferndale, MI, US

Low

High Noon Saloon , Madison, WI, US

Low

The Queen's Hall , Edinburgh, UK

Low

Vicar Street , Dublin, Ireland

Low

Manchester Cathedral , Manchester, UK

Low

St George's Church , Brighton, UK

Low

St John at Hackney Church , London, UK

Low

Trinity Centre , Bristol, UK

Low

ALHAMBRA , Paris, France

Low

Kulturkirche , Cologne, Germany

Low

TRIX , Borgerhout, Belgium

Low

Paradiso , Amsterdam, Netherlands

Low

VoxHall , Aarhus, Denmark

Low

VEGA , Copenhagen, Denmark

Low

Uebel & Gefährlich , Hamburg, Germany

Low

Festaal Kreuzberg , Berlin, Germany

Low

Werkstätten- & Kulturhaus (WUK) , Vienna, Austria

Low Festival 2022

Werkstätten- & Kulturhaus (WUK) , Vienna, Austria

Low

Teatro Duse , Bologna, Italy

Low

Les Docks , Lausanne, Switzerland

Low

Mascotte , Zürich, Switzerland