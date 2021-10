Listen to this article Listen to this article

Riconosciuti come uno dei gruppi avant-rock più innovativi in circolazione, i francesi Aquaserge cercano ancora una volta di allargare il loro raggio d’azione con questo progetto speciale.

Affrontano adesso il campo della musica classica contemporanea della metà del XX secolo rendendo omaggio a quattro grandi figure atipiche: Giacinto Scelsi, György Ligeti, Edgar Varèse, Morton Feldman.

Un misto di intuizione “grezza” e metodo rigoroso, e hanno creato pezzi per una formazione ibrida, semi-classica e semi-rock allargata a 9 elementi.

Le composizioni originali della band sono completate dalle interpretazioni di tre rari brani scritti da Edgar Varèse (su una poesia di Verlaine) e Morton Feldman (su un testo di Rilke).

Gli Aquaserge si confermano quindi come una forza motrice sotterranea nella scena musicale internazionale, ispirando e influenzando innumerevoli musicisti.

Hanno tessuto una rete estesa di connessioni collaborando con artisti del calibro di Tame Impala, Stereolab, Acid Mothers Temple, Aksak Maboul e molti altri.

Il 15 ottobre 2021 gli Aquaserge hanno pubblicato per Crammed Discs The Possibility Of A New Work For Aquaserge, un album che ruota attorno a brani lenti, estesi, spaziosi, in cui i timbri degli strumenti si fondono l’uno nell’altro per creare una materia sonora affascinante, insieme immobile e commovente.

Il polimorfismo musicale degli Aquaserge attinge da fonti diverse come pop, free jazz, psych, noise e rock sperimentale degli anni ’60 e ’70. E questa volta, con The Possibility Of A New Work For Aquaserge, anche dalla musica classica contemporanea. (La redazione)