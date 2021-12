Good and Green Again, il nuovo album folk di Jake Xerxes Fussell

1 Minuto

Good and Green Again, quarto album di Jake Xerxes Fussell, vede il chitarrista e cantante folk americano muoversi in paesaggi sonori e compositivi commoventi e pieni pathos.

Prodotto da James Elkington, Good and Green Again – in uscita il 21 gennaio 2022 per Paradise of Bachelors – include brani tradizionali e strumentali arrangiati splendidamente da Jake con pedal steel, corni, archi e cori grazie all’ausilio di formidabili musicisti come Casey Toll, Libby Rodenbough, Joe Westerlund e Bonnie “Prince” Billy.

Con questo nuovo lavoro discografico Jake Xerxes Fussell si conferma uno dei più grandi narratori contemporanei della scena folk tradizionale americana. (La redazione)

