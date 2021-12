Nuove soglie per le certificazioni FIMI/GfK e aggiornamento della nota metodologica

1 Minuto

La Federazione Industria Musicale Italiana fissa per il 2022 le nuove soglie di vendita per le certificazioni FIMI/GfK.

Il prossimo anno si passerà dunque dalle attuali 35.000 e 70.000 copie vendute per i singoli Oro e Platino, rispettivamente, a 50.000 e 100.000.

Per quanto riguarda le soglie di Album & Compilation rimarranno le stesse, ovvero 25.000 per l’oro e 50.000 per il platino.

Inoltre, oltre all’aumento delle soglie di vendita, a partire dalla prima settimana del 2022, verrà aggiornata la metodologia applicata ai fini di classifiche e certificazioni.

Scrive la FIMI che la nota metodologica 2022 sarà disponibile sul loro sito web nella prima settimana dell’anno e andrà a sostituire quella attualmente vigente. (La redazione)