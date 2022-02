Festival di Sanremo. La classifica della seconda serata

3 Minuti

546 Parole

Seconda serata del 72° Festival della Canzone italiana con il secondo gruppo di artisti che sono stati giudicati, come è accaduto ieri, dalla giuria della carta stampata e tv, delle radio e del web.

Tredici i big che si sono esibiti dal Teatro Ariston di Sanremo. Nell’ordine: Sangiovanni, Giovanni Truppi, Le Vibrazioni, Emma, Matteo Romano, Iva Zanicchi, Ditonellapiaga con Rettore, Elisa, Fabrizio Moro, Tananai, Irama, Aka7even e Highsnob e Hu.

Nella seconda serata di mercoledì 2 febbraio 2022 Amadeus è stato affiancato nella conduzione da una emozionata ma straordinaria Lorena Cesarani.

Un festival che è iniziato con il sentito, doveroso e ultimo saluto all’attrice Monica Vitti, scomparsa a Roma all’età di 90 anni nello stesso giorno di questo secondo giorno di canzoni.

La kermesse canora ha visto come ospiti prima un incontenibile e dissacrante Checcho Zalone e poi Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan, questi ultimi saranno i tre conduttori della 66ª Eurovision Son Contest che, come ben sapete, si terrà in Italia dal 10 al 14 maggio 2022 presso il PalaOlimpico di Torino.

Seguono Gaia Girace e Margherita Mazzucco, ospiti in qualità di attrici protagoniste della serie televisiva L’amica geniale, che si prestano anche come annunciatrici di una canzone del festival.

Ospite del palco galleggiante di Orietta Berti e Fabio Rovazzi è stato invece Ermal Meta.

Arrivano infine Arisa e Malika Ayane che si “sfidano” cantando rispettivamente Fino all’alba e Un po’ più in là, affinché uno dei due brani finalisti diventi l’inno dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026. Le canzoni si potranno votare fino al 22 febbraio prossimo sul sito ufficiale di Milano Cortina 2026.

Terminate le esibizioni degli artisti in gara si è subito provveduto a stilare la classifica provvisoria della seconda serata di Sanremo 2022 sulla base dei voti della sala stampa. E questo è stato il risultato.

Elisa con O forse sei tu Emma con Ogni volta è così Ditonellapiaga e Rettore con Chimica Irama con Ovunque sarai Fabrizio Moro con Sei tu Giovanni Truppi con Tuo padre, mia madre, Lucia Sangiovanni con Farfalle Matteo Romano con Virale Highsnob e Hu con Abbi cura di te Iva Zanicchi con Voglio amarti Aka7even con Perfetta così Le Vibrazioni con Tantissimo Tananai con Sesso occasionale

Dopo la classifica provvisoria della prima serata, ecco quella generale, sempre provvisoria, che tiene conto delle 25 esibizioni.

Elisa con O forse sei tu Mahmood e Blanco con Brividi La Rappresentante di Lista con Ciao, ciao Dargen d’Amico con Dove si balla Gianni Morandi con Apri tutte le porte Emma con Ogni volta è così Ditonellapiaga e Rettore con Chimica Massimo Ranieri con Lettera al di là del mare Irama con Ovunque sarai Fabrizio Moro con Sei tu Giovanni Truppi con Tuo padre, mia madre, Lucia Noemi con Ti amo non lo so dire Sangiovanni con Farfalle Michele Bravi con Inverno dei fiori Rkomi con Insuperabile Achille Lauro feat. Harlem Gospel Choir con Domenica Matteo Romano con Virale Highsnob e Hu con Abbi cura di te Giusy Ferreri con Miele Iva Zanicchi con Voglio amarti Aka7even con Perfetta così Le Vibrazioni con Tantissimo Yuman con Ora e qui Tananai con Sesso occasionale Ana Mena con Duecentomila ore

Vi ricordiamo, ancora una volta, che a partire da domattina, giovedì 3 febbraio, il nostro sito darà vita a una divertente e interessante novità su Sanremo che vi vedrà protagonisti assoluti. Per cui l’invito che vi rivolgiamo è quello di iscrivervi alla newsletter oppure al nostro sistema automatico di notifica. (La redazione)