Sanremo 2022. La classifica provvisoria della prima serata

2 Minuti

307 Parole

Prima serata del Festival di Sanremo 2022 con la conduzione di Amadeus accompagnato da Ornella Muti.

Gli ospiti al Teatro Ariston sono stati Fiorello, i Måneskin, i Meduza, Matteo Berrettini, Raoul Bova, Nino Frassica, Claudio Gioè, mentre in collegamento dalla nave da crociera, poco distante dal teatro, si sono esibiti Colapesce e Dimartino presentati da Orietta Berti e Rovazzi.

Dodici gli artisti in gara nella serata inaugurale di martedì 1 febbraio 2022: Achille Lauro feat. Harlem Gospel Choir con Domenica; Yuman con Ora e qui; Noemi con Ti amo non lo so dire; Gianni Morandi con Apri tutte le porte; La Rappresentante di Lista con Ciao, ciao; Michele Bravi con Inverno dei fiori; Massimo Ranieri con Lettera al di là del mare; Mahmood e Blanco con Brividi; Ana Mena con Duecentomila ore; Rkomi con Insuperabile; Dargen d’Amico con Dove si balla; Giusy Ferreri con Miele.

Questa è la classifica provvisoria della prima serata in seguito al voto della giuria della carta stampata e tv, delle radio e del web.

Mahmood e Blanco con Brividi La Rappresentante di Lista con Ciao, ciao Dargen d’Amico con Dove si balla Gianni Morandi con Apri tutte le porte Massimo Ranieri con Lettera al di là del mare Noemi con Ti amo non lo so dire Michele Bravi con Inverno dei fiori Rkomi con Insuperabile Achille Lauro feat. Harlem Gospel Choir con Domenica Giusy Ferreri con Miele Yuman con Ora e qui Ana Mena con Duecentomila ore

L’appuntamento è per la seconda serata di martedì 2 febbraio 2022 con altri 13 artisti in gara.

Vi ricordiamo intanto che a partire dalla mattina di giovedì 3 febbraio, prima che venga decretato il vincitore ufficiale del Festival di Sanremo, il nostro sito darà vita a una divertente e interessante novità che vi vedrà protagonisti assoluti. Per cui l’invito che vi rivolgiamo è quello di iscrivervi alla newsletter oppure al nostro sistema automatico di notifica. (La redazione)