Quinto album per Pictish Trail, progetto solista dello scozzese Johnny Lynch

Pictish Trail è il solo project del musicista e produttore scozzese Johnny Lynch, autore di grande talento influenzato da elettronica, lo-fi e folk.

Island Family, il nuovo lavoro di Pictish Trail, è un album strano, personale e ispiratissimo, capace di risvegliare paragoni con grandi nomi del connubio tra elettronica, indie rock, lo-fi e folk come Fever Ray, Flaming Lips, Liars, Mercury Rev e Beck.

Johnny Lynch ha accompagnato in tour artisti come Belle & Sebastian, Sea Power, Slow Club e KT Tunstall, oltre ad aver suonato dal vivo ad importanti happening come Glastonbury, Field Day, Bestival, Deer Shed, Celtic Connections, Edinburgh Fringe.

Seguito dell’ottimo Thumb World del 2020, Island Family è il quinto album di Pictish Trail, meraviglia elettroacustica psych-pop in uscita il 18 marzo 2022 per Fire Records. (La redazione)

