Tra gli Altri con l’album d’esordio «Vorrei tanto non dover guardare»

Vorrei tanto non dover guardare è l’album d’esordio del cantautore Tra gli Altri, in uscita il 6 luglio 2022 per We Work Records.

Tra gli Altri è lo pseudonimo del musicista emiliano Marco Mattioli, già chitarrista di band come Diluvio, Sex Offenders Seek Salvation e Maybe Happy.

Il suo è un viaggio che va da Sufjan Stevens a De André, passando per Leonard Cohen e Riccardo Sinigallia, tra le corde di José González e le melodie folk del Niccolò Fabi di Una somma di piccole cose.

Un disco molto intimo, introspettivo e sincero, in cui ho messo molto di me me stesso, dei miei affetti più cari, delle mie certezze e delle mie insicurezze. É un po’ l’analisi di una vita dedicata alla musica, un diario, una storia che racconta di me, delle mie scelte e delle persone che con me le hanno condivise e supportate. Tra gli Altri

Anticipato dal primo singolo/videoclip Enrosadira, Vorrei tanto non dover guardare è in anteprima streaming sul nostro blog. Occhio alle emozioni e… buon ascolto! (La redazione)

