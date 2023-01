Best Art Vinyl, la più bella copertina del 2022

1 Minuto

Ad aggiudicarsi il Best Art Vinyl 2022 è la copertina dell’album Ants From Up There dei Black Country, New Road.

L’artwork del disco in vinile della formazione britannica è stato realizzato da Simon Monk.

Al secondo e terzo posto si sono classificate rispettivamente le cover dei vinili del 2022 di Birds In Row e Richard Dawson. (La redazione)

CLASSIFICA BEST ART VINYL 2022

1° Ants From Up There dei Black Country, New Road (Artwork di Simon Monk)

2° Gris Klein dei Birds In Row (Artwork di Bart Balboa)

3° The Ruby Cord di Richard Dawson (Illustrazione di Jake Blanchard)

