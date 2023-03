I dischi più venduti della settimana in Italia (dal 10 al 16 marzo 2023)

3 Minuti

Puntuale come sempre sul sito della FIMI, ecco che arriva la classifica settimanale dei dischi più venduti e ascoltati in Italia durante la settimana. Il periodo preso in considerazione questa volta va dal 10 marzo al 16 marzo 2023.

Le classifiche vengono elaborate attraverso il servizio Point of Sales Tracking di GfK R&T per conto della Federazione Industria Musicale Italiana.

Top 10 album e compilation più venduti in Italia dal 10 marzo al 16 marzo 2023

01. SIRIO di Lazza

Lazza 02. IL CORAGGIO DEI BAMBINI di Geolier

03. RAVE, ECLISSI di Tananai

04. ENDLESS SUMMER VACATION di Miley Cyrus

05. MATERIA (PELLE) di Marco Mengoni

06. ALBA di Ultimo

07. MILANO DEMONS di Shiva

08. MADREPERLA di Guè

09. RUSH! di Måneskin

10. FAKE NEWS dei Pinguini Tattici Nucleari

Top 10 singoli più venduti in Italia dal 10 marzo al 16 marzo 2023

01. CENERE di Lazza

02. SUPEREROI di Mr. Rain

03. DUE VITE di Marco Mengoni

04. TANGO di Tananai

05. GELOSA di Finesse feat. Shiva, Sfera Ebbasta e Guè

06. ORIGAMI ALL’ALBA di Matteo Paolillo, Icaro, Lolloflow & Clara

07. IL BENE NEL MALE di Madame

08. FLOWERS di Miley Cyrus

09. QUEVEDO: BZRP MUSIC SESSIONS, VOL. 52 di Bizarrap & Quevedo

10. ‘O MAR FOR di Stefano Lentini feat. Raiz, Lolloflow e Icaro

Top 10 vinili più venduti in Italia dal 10 marzo al 16 marzo 2023

01. THE DARK SIDE OF THE MOON dei Pink Floyd

02. ENDLESS SUMMER VACATION di Miley Cyrus

03. DUVUDUBÀ di Lucio Dalla

04. ALBA di UltimoIL TESTAMENTO di Appino OK. RESPIRA di Elodie

05. RUSH! dei Måneskin

06. SIRIO di Lazza

07. ASTROWORLD di Travis ScottDALLA di Lucio Dalla

Travis ScottDALLA di Lucio Dalla 08. PERSONA di Marracash

09. DOLCE VITA di Schiva

10. ITALIANO MEDIO di Articolo 31

È bene ricordare che nello stilare ciascuna classifica, il servizio offerto dalla FIMI tiene conto, come scritto sul sito dell’organizzazione, della seguente nota metodologica (che riportiamo integralmente):

TOP 100 Album & Compilation : i 100 Album e Compilation con il maggior numero di vendite e di ascolti rilevati all’interno dei canali rappresentati. Si considerano a tal fine gli album su supporto fisico (es. CD, Vinili), in download digitale e gli ascolti in streaming premium;

: i 100 Album e Compilation con il maggior numero di vendite e di ascolti rilevati all’interno dei canali rappresentati. Si considerano a tal fine gli album su supporto fisico (es. CD, Vinili), in download digitale e gli ascolti in streaming premium; TOP 20 Vinile : i 20 album in vinile con il maggior numero di vendite rilevate all’interno dei canali rappresentati;

: i 20 album in vinile con il maggior numero di vendite rilevate all’interno dei canali rappresentati; TOP 100 Singoli Digitali: le 100 canzoni con il maggior numero di download e con il maggior numero di ascolti in streaming premium rilevati all’interno dei canali rappresentati. FIMI

Le classifiche musicali sono un indicatore essenziale della popolarità delle canzoni e degli artisti in un determinato momento. (La redazione)

