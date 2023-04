«Happens to the Heart», l’ultima canzone scritta da Leonard Cohen

2 Minuti

Leonard Cohen ha scritto molte canzoni durante la sua carriera, ma l’ultima che ha scritto prima di morire è stata Happens to the Heart.

Il brano è stato incluso nel suo album postumo del 2019 intitolato Thanks for the Dance, che è stato pubblicato in seguito alla sua morte avvenuta nel 2016.

Happens to the Heart è stata scritta da Leonard Cohen con la collaborazione del figlio Adam, che ha composto le musica, ed è stata definita come un’opera intensa e intima, tipica dello stile del cantautore e poeta canadese.

Il brano, come molte delle composizioni di Cohen, è caratterizzato da un testo intenso e profondo che esplora temi esistenziali come l’amore, la perdita e la condizione umana.

La canzone presenta un ritmo lento e malinconico, accompagnato da una melodia delicata e suggestiva. La voce di Cohen, profonda e graffiante, conferisce al testo un’ulteriore dimensione emotiva.

Le parole Happens to the Heart riflettono sulla vita e sulle scelte che facciamo, sui nostri successi e fallimenti, e sul modo in cui l’amore ci cambia e ci lascia segni indelebili.

Happens to the Heart è, insomma, una canzone profonda e coinvolgente che incanta l’ascoltatore con la sua poetica e la sua atmosfera malinconica. (Aaron Stack)

