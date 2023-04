William The Conqueror, nuovo album per il trio indie rock scozzese

1 Minuto

Il trio indie rock scozzese William The Conqueror, fondato e capitanato da Joseph Ruarri, ha annunciato l’uscita del nuovo album Excuse Me While I Vanish, che sarà disponibile dal 28 luglio 2023 per Chrysalis.

Il nuovo album è stato prodotto da Barny Barnicott (Arctic Monkeys, Sam Fender, Kasabian), scritto e registrato durante la pandemia e il lockdown, mentre Joseph Ruarri si trovava nella sua casa in Cornovaglia e osservava la moglie al lavoro, un’assistente sociale che si occupa di salute mentale.

Per il nuovo disco la band ha affrontato, grazie allo sguardo attento di Joseph, quella linea sottile che separa la creatività dalla follia, ispirandosi al difficile lavoro che medici e operatori sociali e sanitari svolgono ogni giorno per aiutare gente meno fortunata.

L’avvincente voce narrante di Ruarri e le sue chitarre dai toni blues-rock e alternative sono spinte dalla sezione ritmica di Naomi Holmes al basso e Harry Harding alla batteria.



Excuse Me While I Vanish nel suo dinamismo diventa così l’album più completo e potente della discografia della band di Ruarri. (La redazione)

