L’album d’esordio dei sudafricani IzangoMa

Gli IzangoMa sono un collettivo jazz contemporaneo di 15 musicisti di Pretoria, Sudafrica, nato nel 2016 dall’incontro di Sibusile Xaba (voce e tastiere) e Ashley Kgabo (synth, batteria, percussioni e drum machine).

Ngo Ma è il loro album di debutto in uscita il 28 maggio 2023 per Brownswood Recordings, anticipato dai singoli Out of The World, City Lights, Tribute to Johnny Dyani e dalla traccia che dà il titolo al disco.

Gli IzangoMa mescolano la scuola jazz cosmica di Sun Ra con lo stile ritmico tipico delle township sudafricane e “Ngo Ma” è traducibile con un semplice “da mia madre”.

Ngo Ma è un album che esplora il tema della creazione, della maternità come dell’energia femminile e del ruolo centrale della donna nella società. (La redazione)

