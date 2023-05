«Time For You», terzo album del trio australiano Cable Ties

1 Minuto

Time For You, terzo album dei Cable Ties – trio australiano di Melbourne composto dalla cantante e chitarrista Jenny McKechnie, Shauna Boyle e Nick Brown – è pura dinamite punk condita da anthem femministi e un’invidiabile rabbia.

Time For You, in uscita il 23 giugno 2023 su Merge Records, è una chiamata alle armi, l’invito di una band con una forte coscienza sociale che ama fare musica insieme.

Il sound dei Cable Ties si ispira al post-punk, all’hardcore americano e al favoloso movimento indie-rock di fine anni ’80 e primi ’90 che ha visto in band come le Bikini Kill di Kathleen Hanna una delle sue massime esponenti. (La redazione)

