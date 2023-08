Ypsigrock 2023, al via il boutique festival dell’estate italiana

Slowdive, Panda Bear & Sonic Boom, Still Corners, Ekkstacy, Just Mustard e Plastic Mermaids sono soltanto alcuni dei nomi che dal 10 al 13 agosto 2023 si esibiranno a Castelbuono, in Sicilia, alla 26esima edizione di Ypsigrock.

Il lungo weekend musicale del primo boutique festival d’Italia sarà finalmente realtà: da giovedì 10 a domenica 13 agosto andrà in scena Ypsigrock, a metà strada tra il mare azzurro di Cefalù e i boschi del Parco delle Madonie, un evento unico e originale che richiama ogni anno un pubblico internazionale in uno spicchio di Sicilia autentica.

Un’edizione completamente sold out. Un successo figlio dell’attaccamento e dell’attesa che ogni anno il pubblico ha per Ypsigrock che dal 1997, edizione dopo edizione, attraverso alcune significative scelte artistiche e di immagine, si è ritagliato uno spazio considerevole tra gli eventi più importanti del vecchio continente.

Per la sua originale ed eccentrica capacità di innescare un’intimità unica tra gli artisti e il pubblico degli ypsini, Ypsigrock svela un angolo imprevedibile e inaspettato di Sicilia, lontano dei soliti cliché e più incline ai modelli culturali internazionali.

Per la line up e l’orario di tutti i concerti in programma a Ypsigrock Festival 2023, vi invitiamo a visitare il sito ufficiale. (La redazione)

I concerti in programma a Palermo e provincia