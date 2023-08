Il ritorno di Bonnie “Prince” Billy. Nuovo album e tour

Dopo Blind Date Party del 2021, album collaborativo realizzato con Bill Callahan, il musicista e cantautore originario di Louisville, Kentucky, Bonnie “Prince” Billy torna con nuovo, personalissimo disco dal titolo Keeping Secrets Will Destroy You.

Uscito l’11 agosto 2023 per Drag City, Keeping Secrets Will Destroy You vede la partecipazione dei musicisti Sara Louise Callaway, Kendall Carter, Elisabeth Fuchsia, Dave Howard, Emmett Kelly, Drew Miller e Dane Waters.

Un disco fatto di storie come solo Joseph Will Oldham (così all’anagrafe) sa raccontare, o meglio, cantare. Dodici canzoni da ascoltare tutti insieme, prima che sia tardi. (La redazione)

