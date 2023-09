Europei volley 2023, la sfida finale tra Italia e Polonia

Nel cuore di Roma, al PalaEur, si sta preparando un evento sportivo epico che catturerà l’attenzione di fan di tutto il mondo. Oggi, sabato 16 settembre 2023, segna il culmine degli Europei di pallavolo maschile con l’attesissima finale tra l’Italia e la Polonia. Ma questa non è una sfida come le altre: sarà un incontro storico, reso ancor più speciale dalla presenza del presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, che assisterà personalmente alla partita.

Dove vedere in TV il match Italia vs. Polonia

La finale tra Italia e Polonia sarà trasmessa in diretta per tutti gli appassionati di pallavolo. Puoi sintonizzarti per seguire l’azione su Rai 1, Sky Sport 1 e Sky Sport Arena a partire dalle ore 21. Sarà una serata indimenticabile, con i due team che si sfideranno per il titolo europeo, sostenuti da un pubblico che trabocca di entusiasmo.

Prima della grande finale, alle 18, avremo l’opportunità di vedere la battaglia per il bronzo europeo tra Francia e Slovenia. Tuttavia, è la finale tra l’Italia e la Polonia che ha catturato l’immaginazione di tutti. Giovanni Malagò, presidente del Coni, ha espresso il suo orgoglio per la presenza del presidente Mattarella e ha sottolineato quanto sia speciale questo momento per il mondo dello sport italiano.

La sfida in campo vedrà l’Italia guidata da Fefè De Giorgi, che ha recentemente sconfitto la Francia in semifinale, affrontare la Polonia, guidata da Nikola Grbic. Questo sarà il loro ottantaseiesimo incontro, con l’Italia che ha vinto 35 volte e la Polonia 50. Nel corso del 2023, le due squadre si sono già sfidate due volte: la prima a Rotterdam nella Volleyball Nations League, dove i polacchi hanno trionfato 3-1, e la seconda al Memorial Wagner a Cracovia, dove gli azzurri hanno replicato lo stesso risultato a loro favore, 3-1.

Questo confronto epico tra Italia e Polonia promette di essere una finale mozzafiato e di catturare l’immaginazione degli appassionati di pallavolo di tutto il mondo. Non perdere l’occasione di assistere a questo evento storico, e se non puoi essere presente al PalaEur di persona, assicurati di sintonizzarti per vedere l’azione in diretta in TV. Sarà una serata da ricordare nel mondo della pallavolo. (Aaron Stack)