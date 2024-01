I fatti del 2023. I principali eventi accaduti durante l’anno

Con la conclusione dell’anno, abbiamo deciso di raccontarvi, sia pur brevemente, i principali eventi che hanno contraddistinto il 2023.

Un anno di eventi

Dall’ingresso della Svezia nell’Unione Europea all’abdicazione della Regina Margherita II di Danimarca che lascia la corona in favore del figlio Federico. Ecco i principali eventi che hanno caratterizzato il 2023.

Gennaio

L’anno 2023 ha preso il via con la Svezia che ha assunto la presidenza di turno dell’Unione europea e il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva che ha giurato il 1º gennaio. La Croazia ha segnato il suo corso economico adottando l’euro e accedendo allo Spazio Schengen. Ma la stabilità è stata scossa l’8 gennaio 2023 quando migliaia di sostenitori dell’ex presidente Jair Bolsonaro hanno assaltato il Congresso nazionale brasiliano, un tumulto che solo più tardi nella giornata è stato domato dalla polizia militare.

Il 15 gennaio 2023, un cupo destino ha toccato il Nepal con il disastro aereo del Volo Yeti Airlines 691, portando via la vita di almeno 68 persone, tra cui cittadini stranieri. Un evento ancor più straordinario è avvenuto il 16 gennaio quando, dopo tre decenni di latitanza, i Carabinieri del ROS hanno arrestato a Palermo il boss mafioso Matteo Messina Denaro, un colpo significativo contro Cosa nostra.

Febbraio

Febbraio 2023 ha portato un evento celeste unico con la Cometa di Neanderthal che ha fatto la sua passeggiata più vicina alla Terra in 50.000 anni, un’occasione unica che ci ricorda la nostra connessione con il cosmo.

La terraferma è stata scossa il 6 febbraio da un terremoto di magnitudo 7,9 che ha devastato la Turchia e la Siria, lasciando dietro di sé almeno 57.000 morti, 120.000 feriti e oltre 5 milioni di sfollati. Il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan ha dichiarato 7 giorni di lutto nazionale, e l’ONU ha etichettato l’evento come il peggior disastro nella regione degli ultimi 100 anni.

Il 12 febbraio, Nikos Christodoulides è stato eletto presidente di Cipro in un ballottaggio, assumendo ufficialmente la carica il 28 febbraio. Bola Tinubu ha trionfato nelle elezioni generali in Nigeria, diventando Presidente a partire dal 29 maggio 2023.

Marzo

Marzo ha portato cambiamenti politici ed eventi tragici. Le elezioni parlamentari in Estonia hanno plasmato il panorama politico, mentre la Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto per il presidente russo Vladimir Putin il 17 marzo 2023. Il mese si è concluso con il Massacro della Covenant School nel Tennessee, negli Stati Uniti, un evento che ha scosso le coscienze e sollevato domande sulla sicurezza nelle istituzioni educative.

Aprile

Aprile ha visto movimenti geopolitici significativi, con la Bulgaria che ha tenuto elezioni parlamentari, il Montenegro eleggendo Jakov Milatović come presidente, e la Finlandia entrando a far parte della NATO il 4 aprile.

Il conflitto in Sudan del 2023 del 15 aprile del 2023 che ha visto contrapposti da una parte l’esercito sudanese e dall’altra le Rapid Support Forces. Il mese si è concluso con un fenomeno celeste affascinante, un’eclissi solare il 20 aprile 2023.

Maggio

In Italia, maggio 2023 è iniziato con l’alluvione dell’Emilia-Romagna: una serie di eventi alluvionali e geologici che ha generato dal 2 al 17 maggio sulla regione allagamenti, straripamenti e frane.

Il 3 maggio è stato contraddistinto da tragiche perdite umane quando un giovane di 14 anni, Kosta Kecmanovič, ha compiuto una sparatoria a Belgrado, uccidendo 10 suoi compagni di classe.

Tuttavia, a livello globale, una nota di speranza è arrivata il 5 maggio quando l’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato ufficialmente la fine dell’emergenza globale legata alla pandemia di COVID-19. L’incoronazione di Re Carlo III e della Regina consorte Camilla nel Regno Unito il 6 maggio è stata un evento di grande risonanza.

Giugno

Nel mese di giugno, un’esplosione della Diga “Nova Kakhovka” nell’occupata regione ucraina di Cherson ha allagato le aree circostanti, come mostrato in una vista satellitare prima e dopo l’evento, con un video del convoglio del Gruppo Wagner diretto a Mosca il 24 giugno 2023. Nel contesto degli avvenimenti internazionali, si sono tenute elezioni parlamentari in Guinea-Bissau e Kuwait il 4 giugno, mentre il 14 giugno gli scienziati hanno annunciato la creazione del primo embrione umano sintetico da cellule staminali.

Purtroppo, il 18 giugno, durante una spedizione nel relitto del Titanic, il sommergibile d’altura denominato Titan è imploso in profondità, causando la morte di tutti e 5 gli occupanti. Il 19 giugno, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato all’unanimità il Trattato dell’Alto Mare, il primo trattato dedicato alla conservazione marina nelle acque internazionali.

Inoltre, il 23 giugno, il Gruppo Wagner ha guidato una rivolta militare contro l’esercito russo, prendendo temporaneamente il controllo di alcune aree prima di ritirarsi il giorno successivo in seguito a un accordo di pace mediato dal presidente bielorusso Alexander Lukashenko.

Il 25 giugno si sono svolte elezioni parlamentari in Grecia, seguite il 28 giugno dalle elezioni generali in Sierra Leone. Infine, il 30 giugno, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato la fine della sua operazione di peacekeeping in Mali, denominata “MINUSMA”.

Luglio

Nel frattempo, luglio ha visto la Spagna prendere le redini dell’Unione europea il 1º luglio, mentre l’Iran è diventato il nono membro dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai il 4 luglio, inserendosi in un nuovo capitolo nelle dinamiche geopolitiche.

Dal 26 al 28 luglio 2023 è stato attuato un colpo di stato in Niger che ha portato al potere una giunta militare con a capo Abdourahamane Tchiani e all’arresto del capo del governo Mohamed Bazoum.

Agosto

Agosto ha ospitato la Giornata mondiale della gioventù a Lisbona, un evento che ha riunito giovani da tutto il mondo per condividere idee e prospettive. Nel frattempo, le elezioni generali in Guatemala hanno portato Bernardo Arévalo al potere il 20 agosto.

Il 23 agosto è stato un giorno di estremi, con l’India che ha celebrato il successo della sua sonda Chandrayaan-3 nel primo allunaggio riuscito del paese, mentre nello stesso giorno si è verificato il disastro dell’Embraer Legacy 600, un incidente aereo che ha visto tra le vittime i vertici della compagnia militare privata russa Wagner, Evgenij Prigožin e Dmitrij Utkin.

Settembre

Il 1º settembre si tengono le elezioni presidenziali a Singapore. Il 2 settembre, l’Indian Space Research Organisation lancia con successo “Aditya-L1”, la prima missione di osservazione solare dell’India.

L’8 settembre, un terremoto di magnitudo 6,9 colpisce la regione marocchina di Marrakech-Safi, causando la morte di circa 2.900 persone, il ferimento di 5.000 e danni significativi agli edifici.

Il 10 settembre, in Libia, il passaggio del Ciclone Daniel provoca la morte di 5.000 persone e il possibile smarrimento di 10.000-100.000 individui, mentre nella città di Derna due dighe collassano, causando allagamenti e distruzione.

Il 19 settembre, nell’ambito della disputa territoriale sul Nagorno-Karabakh, l’Azerbaijan lancia un’offensiva militare contro la non-riconosciuta Repubblica dell’Artsakh, portando alla sua dissoluzione e all’esodo di almeno 100.000 abitanti. Il 20 settembre, archeologi in Zambia scoprono la struttura in legno più antica del mondo, risalente a 476.000 anni fa. Infine, il 30 settembre si svolgono le elezioni parlamentari in Slovacchia.

Ottobre

Il 7 ottobre, un attacco di Hamas contro Israele dà inizio a un sanguinoso conflitto militare nella Striscia di Gaza. Il 10 ottobre si tiene il primo turno delle elezioni presidenziali in Liberia, con il secondo turno che si tiene il 14 novembre.

Il 14 ottobre è caratterizzato da un’eclissi solare e da un referendum costituzionale in Australia, oltre alle elezioni generali in Nuova Zelanda.

Il 15 ottobre, si svolge il secondo turno delle elezioni generali suppletive in Ecuador, che porta all’elezione di Daniel Noboa come nuovo Presidente fino alle successive elezioni generali previste per il 2025. Inoltre, si tengono le elezioni parlamentari in Polonia. Il 22 ottobre sono programmate le elezioni federali in Svizzera.

Novembre

Il 19 novembre, Javier Milei viene eletto presidente dell’Argentina in seguito alle elezioni presidenziali. Il 22 novembre si tengono le elezioni legislative nei Paesi Bassi. Inoltre, il 24 novembre la Somalia entra a far parte della Comunità dell’Africa orientale, dopo aver fatto richiesta nel 2012.

Dicembre

Il 3 dicembre, con un referendum simbolico di annessione del territorio conteso della Guayana Esequiba, attualmente sotto il controllo della vicina Guyana, il Venezuela riaccende la crisi nella regione, causando le proteste del governo guyanese.

Dal 10 al 12 dicembre si svolgono le elezioni presidenziali in Egitto, e il Presidente uscente, Abdel Fattah al-Sisi, viene rieletto. Il 12 dicembre, la COP28 ha luogo a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Il 16 dicembre, con la morte dell’Emiro del Kuwait Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al Sabah, la corona del paese è ereditata dal fratellastro Misha’al Al-Ahmad Al-Jaber Al Sabah.

Il 17 dicembre si tengono le elezioni parlamentari in Serbia. Dal 20 al 24 dicembre si svolgono le elezioni generali nella Repubblica Democratica del Congo. Infine, il 31 dicembre, la Regina Margherita II di Danimarca annuncia la sua abdicazione in favore del figlio Federico, prevista per il 14 gennaio 2024.

Quelli appena elencati sono i principali eventi che hanno caratterizzato il 2023. Le fonti si possono rintracciare qui. (La redazione)