Rage Against the Machine e Britney Spears decidono di smettere

Due notizie hanno recentemente sorpreso gli ammiratori del gruppo musicale rap/metal Rage Against the Machine e della cantautrice pop Britney Spears.

La prima notizia riguarda Britney Spears che scrive su Instagram che ha smesso con la musica e che quindi in futuro non ci sarà più nessun album.

La seconda invece riguarda i Rage Against the Machine che tramite il batterista Brad Wilk ha annunciato, sempre su Instagram, che la band non si esibirà più dal vivo.

Salvo smentite, per i fan di questi artisti statunitensi è sicuramente un duro colpo. (La redazione)