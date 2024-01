Le 7 serie più emozionanti per i membri di Myempire

Nel mondo del gioco d’azzardo, gli eroi devono superare le difficoltà sulla strada verso l’obiettivo; per alcuni è un’attività redditizia, per altri è un’occasione per tentare la fortuna. Ma non solo gli eroi della serie possono giocare a Myempire. Anche gli utenti comuni possono vincere il jackpot, e questi spettacoli diventeranno una grande fonte di ispirazione.

Las Vegas

Las Vegas è una serie poliziesca americana uscita dal 2003 al 2008. Una squadra di persone controlla l’ordine nei casinò immaginari di Montecito. Edward Delaine è a capo di questa confraternita. Gli eroi della serie risolvono molti problemi, dal lavoro nel ristorante alla sicurezza nella casa da gioco. Inoltre, controllano il rispetto delle regole del gioco e non perdonano gli imbrogli. Quali sono le difficoltà che la squadra dovrà affrontare? Prima di guardarlo, dovete essere avvertiti: dovrete inventarvi l’epilogo della serie perché la trama si interrompe bruscamente.

Tilt

I giocatori professionisti di Myempire dicono: “I veri sentimenti di una persona si manifestano nel poker”. Pensiamo che i personaggi della serie drammatica Tilt siano d’accordo. Eddie, Clark ed Ellen sono giocatori di poker professionisti. Si alleano per combattere una leggenda del mondo del poker. Per raggiungere i loro obiettivi, la squadra intraprende l’avventura più avventurosa della loro vita a Sin City. Riusciranno gli amici a vincere la battaglia con il “re del poker”? Dopo tutto, la speranza del tilt rimane sempre. Tra l’altro, nella serie si vedranno veri giocatori di poker. Ci saranno Phil Helmut, David Williams, Daniel Negreanu e altri.

Blackpool

Nella serie televisiva Blackpool del 2004, Rippley Holden decide di trasformare una cittadina di campagna inglese in una seconda Las Vegas. Di conseguenza, il padre di famiglia e imprenditore apre una sala di slot machine. Rippley sogna di modernizzarla in un hotel casinò. Un giorno, però, la fortuna non gli sorride. Riuscirà il protagonista a riacciuffare la fortuna? Blackpool unisce commedia, poliziesco, melodramma e musical allo stesso tempo.

Luck

Il ruolo principale della serie è stato interpretato da Dustin Hoffman; il suo eroe è Chester Bernstein, soprannominato “Ace”.

Quando Chester viene rilasciato dal carcere, la prima cosa che progetta è un nuovo crimine. Questa volta si tratta di una truffa ai danni delle corse dei cavalli. “Ace” vuole ottenere il controllo dell’ippodromo e organizzare il gioco d’azzardo, ma l’obiettivo principale è vendicarsi delle persone che lo hanno mandato in prigione.

Parallelamente, l’azione della serie si svolge intorno alle vite dei fantini, dei giocatori d’azzardo e dei semplici spettatori che vengono a vedere le corse.

Michael Mann, quattro volte candidato all’Oscar e noto per il suo lavoro su oltre 20 film e serie televisive popolari, ha diretto il primo episodio e prodotto l’intera stagione.

Inside The Mind Of A Pro

Inside the Mind of a Pro è uno spettacolo girato a Las Vegas e in città europee. Il progetto è più che altro un video di formazione, dopo il quale i visitatori di Myempire possono diventare veri professionisti del poker. I protagonisti dello show sono professionisti della sala Winamax. Ognuno di loro spiega le decisioni prese al tavolo da poker durante il percorso che li ha portati a vincere dei titoli.

Kakegurui

L’Hakkao è una scuola privata dove i genitori benestanti mandano i loro figli per ricevere un’educazione insolita. Invece della lingua giapponese, della letteratura e della matematica, insegnano le abilità necessarie per vincere al gioco d’azzardo.

Il processo di apprendimento consiste in una costante competizione tra studenti. Il risultato non dipende tanto dalle capacità quanto dall’entità del contributo, e i figli di genitori benestanti si trovano inizialmente in una posizione più favorevole.

Gli studenti meno abbienti sono costretti a escogitare mosse non convenzionali perché, secondo le regole della scuola, i vincitori del gioco possono prendersi gioco dei perdenti in ogni modo possibile.

Stan Lee’s Lucky Man

È una serie televisiva britannica che racconta la storia del detective Harry Clayton, a cui è stata conferita la capacità unica di attirare la fortuna a proprio piacimento.

La storia inizia con un antico braccialetto, che il detective riceve da una misteriosa sconosciuta di nome Eve. Tuttavia, la donna non ha rivelato a Harry il principio principale: la fortuna non è gratuita e per ogni successo, alla fine, dovrà pagare.

Il detective inizia subito a sfruttare le possibilità soprannaturali del braccialetto per giocare al casinò.

La prima stagione della serie ha riscosso un grande successo di pubblico, grazie al quale è stata prolungata per altri 2 anni, soddisfacendo i fan più esigenti di Myempire. Di conseguenza, è diventato il progetto di maggior successo di tutti i tempi sul canale televisivo Sky 1. (Aaron Stack)