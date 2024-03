Liz Lawrence con l’album del 2024 «Peanuts»

Liz Lawrence è una polistrumentista, produttrice e artista britannica che ha fatto della sua passione per la musica una carriera di successo. Originaria di Stratford-upon-Avon, West Midlands, la cantautrice inglese ha iniziato a coltivare il suo talento da giovanissima, cantando in chiesa dove le fu conferito l’onore di essere nominata primo chierichetto donna.

L’influenza musicale di Birmingham

A casa la musica era una presenza costante per Liz. I suoi genitori suonavano reggae a tutto volume, un genere con il quale erano cresciuti a Birmingham. Questa influenza musicale ha avuto un impatto profondo sulla sua formazione artistica, contribuendo a plasmare il suo stile unico e distintivo.

L’infanzia di Liz Lawrence

Durante le estati, Liz trascorreva del tempo con suo padre soggiornando nelle comuni; comunità alternative spesso legate a cause ambientali. Queste esperienze hanno contribuito a sviluppare la sua consapevolezza sociale e il suo impegno per le questioni ambientali, temi che a volte emergono nelle sue canzoni.

Il ritorno alle radici

Dopo un decennio trascorso a Londra, Liz Lawrence ha fatto ritorno nella sua città natale nelle West Midlands nel 2020. Questo cambio di residenza ha avuto un impatto significativo sulla sua musica e ha ispirato il suo nuovo album Peanuts.

Questo è il primo disco di Liz per Chrysalis, una casa discografica che ha riconosciuto il suo talento e il suo potenziale come una delle artiste emergenti più promettenti della scena indipendente e alternativa inglese. Capace di registrare sold out nei più rinomati club londinesi, Liz Lawrence sta conquistando sempre più fan con la sua musica autentica e coinvolgente.

L’album Peanuts

Peanuts prende il nome da un gioco da cortile, noto anche come Mercy, in cui due bambini si torcono le dita a vicenda finché uno dei due non grida Peanuts!, segnalando che hanno raggiunto la soglia del dolore. Il disco è ironico e osservativo come il precedente The Avalanche del 2021, molto britannico e copre questioni che contano davvero per l’artista, come il divario di ricchezza tra la popolazione. Il disco è stato prodotto da Ali Chant (già al lavoro con Perfume Genius, Yard Act e Aldous Harding).

Big Machine, il singolo che anticipa

L’album, in uscita il 7 giugno 2024, è stato anticipato dal singolo Big Machine, che ha già riscosso un grande successo e ha generato aspettative elevate per il prossimo lavoro di Liz Lawrence. Con la sua combinazione unica di influenze musicali, impegno sociale e talento artistico, Liz Lawrence continua a distinguersi come una delle voci più interessanti e innovative della musica britannica contemporanea. E Peanuts si preannuncia un altro capitolo entusiasmante della sua crescente carriera musicale. (La redazione)