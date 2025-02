The Sound of Jazz: un capolavoro televisivo del 1957

The Sound of Jazz“andò in onda l’8 dicembre 1957 come parte della serie televisiva della CBS The Seven Lively Arts. Questo speciale di un’ora fu una delle prime grandi trasmissioni televisive dedicate interamente al jazz, portando nelle case degli americani un’ampia gamma di artisti e stili musicali. Il programma rappresentò un punto di svolta per la diffusione del jazz in televisione, offrendo un’esperienza autentica e non filtrata della scena jazzistica dell’epoca.

Leggende del Jazz

L’evento riunì leggende del jazz come Count Basie, Lester Young, Ben Webster, Billie Holiday, Jo Jones e Coleman Hawkins, oltre a musicisti in stile Chicago come Henry “Red” Allen, Vic Dickenson e Pee Wee Russell. Furono inclusi anche esponenti del jazz moderno come Gerry Mulligan, Thelonious Monk e Jimmy Giuffre, creando un mix di generazioni e stili che arricchì lo spettacolo di una varietà musicale unica.

L’ultima volta insieme di Billie Holiday e Lester Young

Uno dei momenti più toccanti della trasmissione fu l’esecuzione di Fine and Mellow di Billie Holiday. Questa performance segnò l’ultima volta in cui la cantante e il sassofonista Lester Young si esibirono insieme. Secondo il critico jazz Nat Hentoff, durante le prove i due artisti, un tempo grandi amici, rimasero separati ai lati opposti della sala. Young, ormai fisicamente debilitato, venne esentato dalla sezione della big band dello show per poter suonare seduto con il gruppo di Holiday. Nonostante la sua fragilità, il suono malinconico del suo sassofono aggiunse un’intensità emotiva straordinaria alla performance, rendendola una delle più memorabili nella storia del jazz.

The Sound of Jazz rimane un documento prezioso che testimonia la grandezza di questi artisti e la loro passione per il jazz, offrendo agli spettatori un’istantanea irripetibile di un’epoca musicale indimenticabile. (La redazione)