Home Articoli Un altro ferragosto di Paolo Virzì, il sequel di Ferie d’agosto
Articoli

Un altro ferragosto di Paolo Virzì, il sequel di Ferie d’agosto

Un altro ferragosto (2024), diretto da Paolo Virzì, è il sequel di Ferie d’agosto. Ventotto anni dopo, i Molino e i Mazzalupi si ritrovano a Ventotene tra un’ultima estate insieme e il matrimonio social di Sabry. Cast originale, riprese sull’isola e candidature ai Nastri d’argento e ai Ciak d’oro.

Pubblicato da
MUSICLETTER.IT
14 Agosto 2025

Un altro ferragosto (locandina)

Un altro ferragosto è un film italiano del 2024 diretto da Paolo Virzì, sequel di Ferie d’agosto del 1996. A distanza di quasi tre decenni, il regista riporta sullo schermo i personaggi che avevano animato l’isola di Ventotene, intrecciando nuove dinamiche familiari e sociali.

Trama e contesto narrativo

La storia si svolge ventotto anni dopo la prima estate condivisa dai Molino e dai Mazzalupi. Sandro, ormai gravemente malato, viene raggiunto dal figlio Altiero, giovane imprenditore digitale sposato con un fotomodello, che decide di riunire gli amici del padre per un’ultima vacanza insieme. Nello stesso periodo, Ventotene ospita il matrimonio di Sabry Mazzalupi, diventata una celebrità del web. Le nozze attirano familiari, giornalisti, curiosi e opportunisti, creando una sovrapposizione di eventi e incontri che riportano alla luce legami e contrasti del passato.

Produzione e uscita

Il film, scritto da Paolo Virzì insieme a Francesco Bruni e Carlo Virzì, è stato prodotto da Lotus Production, Leone Film Group, Tenderstories e Rai Cinema. Le riprese si sono svolte a Ventotene tra il 25 aprile e il 21 giugno 2023, con il ritorno di gran parte del cast originale. Il primo trailer è stato diffuso il 12 febbraio 2024, mentre l’uscita nelle sale italiane è avvenuta il 7 marzo 2024, distribuito da 01 Distribution. La prima messa in onda televisiva è stata trasmessa su Rai 3 il 12 luglio 2025, accompagnata da un commento del regista in dialogo con la giornalista Maria Latella.

Conclusione

Un altro ferragosto ha incassato 1.771.267 euro con 265.217 presenze, ricevendo candidature ai Nastri d’argento e ai Ciak d’oro 2024, tra cui quelle per il miglior film commedia e per le interpretazioni di Silvio Orlando, Sabrina Ferilli e Andrea Carpenzano. Il film conferma la capacità di Virzì di raccontare l’Italia attraverso luoghi e personaggi che si trasformano nel tempo, mantenendo vivo il legame con le proprie radici narrative. (La redazione)


Se vuoi segnalarci un errore o dirci qualcosa, scrivici a musicletter@gmail.com. Se invece ti piace quello che facciamo, clicca qui e supportaci con una piccola donazione via PayPal, oppure acquista su Amazon il nostro utile quaderno degli appunti o qualsiasi altro prodotto. Stessa cosa su AliExpress. Inoltre, puoi acquistare un qualsiasi biglietto su TicketOne. Infine puoi isciverti al nostro canale Telegram. Grazie

Daily Playlist - Weekly Playlist - Main Playlist - Random Album

✓ MUSICLETTER.IT © Tutti i diritti riservati - 14 Agosto 2025

MUSICLETTER.IT

✓ MUSICLETTER.IT è un sito indipendente di musica, cultura e informazione fondato e diretto dal 2005 da Luca D'Ambrosio

Condividi
Pubblicato da
MUSICLETTER.IT
14 Agosto 2025

Articoli recenti

Taylor Swift annuncia The Life of a Showgirl

14 Agosto 2025

Musica per cani, 16 canzoni che celebrano l’amore tra uomo e cane

14 Agosto 2025

Peggiori o semplicemente incompresi? Gli album e i brani più controversi della storia della musica

14 Agosto 2025

Ascolta su Bandcamp un album (a caso) dalla selezione di Musicletter.it

14 Agosto 2025

Concerti e festival in Italia (calendario con date aggiornate)

14 Agosto 2025

20 album da avere assolutamente in CD o vinile

14 Agosto 2025