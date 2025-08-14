Un altro ferragosto di Paolo Virzì, il sequel di Ferie d’agosto

Un altro ferragosto è un film italiano del 2024 diretto da Paolo Virzì, sequel di Ferie d’agosto del 1996. A distanza di quasi tre decenni, il regista riporta sullo schermo i personaggi che avevano animato l’isola di Ventotene, intrecciando nuove dinamiche familiari e sociali.

Trama e contesto narrativo

La storia si svolge ventotto anni dopo la prima estate condivisa dai Molino e dai Mazzalupi. Sandro, ormai gravemente malato, viene raggiunto dal figlio Altiero, giovane imprenditore digitale sposato con un fotomodello, che decide di riunire gli amici del padre per un’ultima vacanza insieme. Nello stesso periodo, Ventotene ospita il matrimonio di Sabry Mazzalupi, diventata una celebrità del web. Le nozze attirano familiari, giornalisti, curiosi e opportunisti, creando una sovrapposizione di eventi e incontri che riportano alla luce legami e contrasti del passato.

Produzione e uscita

Il film, scritto da Paolo Virzì insieme a Francesco Bruni e Carlo Virzì, è stato prodotto da Lotus Production, Leone Film Group, Tenderstories e Rai Cinema. Le riprese si sono svolte a Ventotene tra il 25 aprile e il 21 giugno 2023, con il ritorno di gran parte del cast originale. Il primo trailer è stato diffuso il 12 febbraio 2024, mentre l’uscita nelle sale italiane è avvenuta il 7 marzo 2024, distribuito da 01 Distribution. La prima messa in onda televisiva è stata trasmessa su Rai 3 il 12 luglio 2025, accompagnata da un commento del regista in dialogo con la giornalista Maria Latella.

Conclusione

Un altro ferragosto ha incassato 1.771.267 euro con 265.217 presenze, ricevendo candidature ai Nastri d’argento e ai Ciak d’oro 2024, tra cui quelle per il miglior film commedia e per le interpretazioni di Silvio Orlando, Sabrina Ferilli e Andrea Carpenzano. Il film conferma la capacità di Virzì di raccontare l’Italia attraverso luoghi e personaggi che si trasformano nel tempo, mantenendo vivo il legame con le proprie radici narrative. (La redazione)