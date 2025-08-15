Notturno/Estate: il nuovo lavoro di Filippo Gatti

L’11 agosto 2025 è uscito Notturno/Estate, il nuovo mini lavoro discografico di Filippo Gatti, pubblicato dall’etichetta Folkificio. Il progetto, composto da due brani originali, conferma la continuità artistica di un autore che, da oltre trent’anni, unisce scrittura e ricerca musicale.

I brani e la produzione

Notturno/Estate contiene le canzoni Una minima bugia e Granverde, entrambe scritte da Gatti e prodotte insieme a Riccardo Sinigallia. Le registrazioni si sono svolte al Santa Colomba Studio di Siena con Griffin Rodriguez, mentre il missaggio è stato curato da Sinigallia presso l’HomeStudio di Roma. Il mastering, realizzato da Massimiliano Nevi al Bitbazar di Roma, è stato seguito da un lavoro di ottimizzazione presso l’Ortostudio di Montorgiali con Tommaso Carosi. La produzione esecutiva è di Gianluca Figus e la fotografia di Federico Borselli.

I musicisti

Oltre a Filippo Gatti (voce, chitarra acustica) e Riccardo Sinigallia (pianoforte, synth), hanno partecipato:

Laura Arzilli – basso elettrico

– basso elettrico Silvia Bolognesi – contrabbasso

– contrabbasso Avril “Ra” Amen – batteria

Il risultato è un lavoro dal suono essenziale, costruito su un equilibrio di strumenti acustici ed elettrici.

Filippo Gatti: un percorso tra band e progetti solisti

Nato a Roma nel 1970, Filippo Gatti ha iniziato la sua attività musicale a Edimburgo nei primi anni ’90. Dopo l’esperienza con La Compagnia degli Statici, ha fondato nel 1994 gli Elettrojoyce, band con cui ha ottenuto riconoscimenti in festival come Enzimi e Arezzo Wave e ha pubblicato tre album, due dei quali con Sony Music. Dal 2003 prosegue come solista, pubblicando dischi in cui fonde cantautorato e ricerca sonora. Parallelamente, ha collaborato come autore, arrangiatore e produttore con numerosi artisti, tra cui Bobo Rondelli, Marina Rei e il Banco del Mutuo Soccorso. Tra le sue attività più recenti figurano produzioni per Luca Carocci, Il ballo dell’orso e Ivan Talarico.

Un disco intenso

Notturno/Estate si inserisce nel percorso di Filippo Gatti come un’opera concisa ma significativa. Due brani che, nella loro brevità, condensano la cura artigianale della scrittura e della produzione, frutto di un’intesa artistica di lunga data con Riccardo Sinigallia. Un’uscita che arriva da distanza di otto anni dall’album La testa e il cuore (2017) e che aggiunge un nuovo capitolo alla discografia di un autore sempre attento alla qualità e alla coerenza del proprio linguaggio musicale. (La redazione)