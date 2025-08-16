Torna a Faenza la XIII edizione della Targa Mei Musicletter

La Targa Mei Musicletter 2025 torna a Faenza dal 3 al 5 ottobre nell’ambito del MEI. Il premio nazionale celebra il miglior sito collettivo, il miglior blog musicale e culturale e, quest'anno, il miglior progetto musicale di inclusione sociale. I vincitori saranno annunciati a settembre.
Come da tradizione, la Targa Mei Musicletter – il premio nazionale per il giornalismo musicale sul web – torna a Faenza in occasione del Meeting delle Etichette Indipendenti, che si svolgerà dal 3 al 5 ottobre 2025.
Giunta alla tredicesima edizione, la manifestazione continuerà a premiare il “Miglior sito collettivo” e il “Miglior blog personale” di informazione musicale e culturale. Inoltre, per l’edizione 2025, è previsto un Premio Speciale – Targa Mei Musicletter per il “Miglior progetto musicale di inclusione sociale”.
I vincitori delle rispettive categorie saranno annunciati nel mese di settembre, in vista della cerimonia di premiazione che si terrà a Faenza durante il MEI. Il premio è ideato e organizzato da Luca D’Ambrosio di Musicletter.it in collaborazione con Giordano Sangiorgi, patron del MEI.
Di seguito tutti i vincitori del premio, dalla prima edizione del 2013 al 2024.
(Disponibile anche su Wikipedia)
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
La Targa Mei Musicletter 2025, giunta alla tredicesima edizione, si terrà a Faenza dal 3 al 5 ottobre durante il Meeting delle Etichette Indipendenti (MEI). Anche quest’anno verranno premiati il “Miglior sito collettivo” e il “Miglior blog personale” di informazione musicale e culturale, ai quali si aggiunge il Premio Speciale per il “Miglior progetto musicale di inclusione sociale”. L’iniziativa è ideata e organizzata da Luca D’Ambrosio (Musicletter.it) in collaborazione con Giordano Sangiorgi, patron del MEI. I vincitori saranno annunciati a settembre e la cerimonia ufficiale si svolgerà durante il Forum del Giornalismo Musicale curato da Enrico Deregibus. (La redazione)
Se vuoi segnalarci un errore o dirci qualcosa, scrivici a musicletter@gmail.com. Se invece ti piace quello che facciamo, clicca qui e supportaci con una piccola donazione via PayPal, oppure acquista su Amazon il nostro utile quaderno degli appunti o qualsiasi altro prodotto. Stessa cosa su AliExpress. Inoltre, puoi acquistare un qualsiasi biglietto su TicketOne. Infine puoi isciverti al nostro canale Telegram. Grazie
Daily Playlist - Weekly Playlist - Main Playlist - Random Album
✓ MUSICLETTER.IT © Tutti i diritti riservati - 16 Agosto 2025