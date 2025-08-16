Torna a Faenza la XIII edizione della Targa Mei Musicletter

Come da tradizione, la Targa Mei Musicletter – il premio nazionale per il giornalismo musicale sul web – torna a Faenza in occasione del Meeting delle Etichette Indipendenti, che si svolgerà dal 3 al 5 ottobre 2025.

Le tre categorie premiate

Giunta alla tredicesima edizione, la manifestazione continuerà a premiare il “Miglior sito collettivo” e il “Miglior blog personale” di informazione musicale e culturale. Inoltre, per l’edizione 2025, è previsto un Premio Speciale – Targa Mei Musicletter per il “Miglior progetto musicale di inclusione sociale”.

L’annuncio a settembre

I vincitori delle rispettive categorie saranno annunciati nel mese di settembre, in vista della cerimonia di premiazione che si terrà a Faenza durante il MEI. Il premio è ideato e organizzato da Luca D’Ambrosio di Musicletter.it in collaborazione con Giordano Sangiorgi, patron del MEI.

Albo d’oro della Targa Mei Musicletter

Di seguito tutti i vincitori del premio, dalla prima edizione del 2013 al 2024.

(Disponibile anche su Wikipedia)

2024

Mescalina – Miglior sito web

– Miglior sito web Fard Rock di Joyello Triolo – Miglior blog personale

di Joyello Triolo – Miglior blog personale Premio LaMiaTerra – Premio speciale “Miglior progetto musicale per l’ambiente”

2023

All Music Italia – Miglior sito web

– Miglior sito web Diario di un prete di Don Massimo Granieri – Miglior blog personale

di Don Massimo Granieri – Miglior blog personale Rocket Girls di Laura Gramuglia – Premio speciale “Miglior podcast di musica”

2022

Extra! Music magazine – Miglior sito web

– Miglior sito web Una volta ho suonato il sassofono di Giuseppe Di Lorenzo – Miglior blog personale

di Giuseppe Di Lorenzo – Miglior blog personale Canzoni contro la guerra – Premio speciale “Migliore iniziativa culturale contro la guerra”

2021

Humans vs Robots – Miglior sito web

– Miglior sito web Onde Funky di Paola Gallo – Miglior blog personale

di Paola Gallo – Miglior blog personale Bauli in Piazza – We Make Events Italia – Premio speciale “Migliore iniziativa sociale a sostegno della musica e dello spettacolo”

2020

Il Giornale della Musica – Miglior sito web

– Miglior sito web Going Underground di Monica Mazzoli – Miglior blog personale

di Monica Mazzoli – Miglior blog personale Goodfellas – Premio speciale “Miglior distributore discografico”

2019

Deerwaves – Miglior sito web

– Miglior sito web Pensierosecondario di Stefano Solventi – Miglior blog personale

di Stefano Solventi – Miglior blog personale Noi siamo Afterhours di Giorgio Testi – Premio speciale “Miglior documentario musicale”

2018

Kalporz – Miglior sito web

– Miglior sito web Reverendo Lys di Franco Dimauro – Miglior blog personale

di Franco Dimauro – Miglior blog personale Umbria Jazz – Premio speciale “Miglior festival musicale italiano”

2017

Rockol – Miglior sito web

– Miglior sito web L’ultima Thule di Federico Guglielmi – Miglior blog personale

di Federico Guglielmi – Miglior blog personale Big Time – Premio speciale “Miglior ufficio stampa”

2016

DLSO – Miglior sito web

– Miglior sito web Tony Face di Antonio Bacciocchi – Miglior blog personale

di Antonio Bacciocchi – Miglior blog personale Rock and Roll Circus e Rock Bazar – Premio speciale “Miglior programma radiofonico” (ex aequo)

2015

Sentireascoltare – Miglior sito web

– Miglior sito web Venerato Maestro Oppure di Eddy Cilìa e Withnail e io di Carlo Bordone – Miglior blog personale (ex aequo)

di Eddy Cilìa e di Carlo Bordone – Miglior blog personale (ex aequo) Blow Up – Premio speciale “Miglior rivista cartacea”

2014

Distorsioni – Miglior sito web

– Miglior sito web L’ultima Thule di Federico Guglielmi – Miglior blog personale

di Federico Guglielmi – Miglior blog personale Webnotte, Roxy Bar TV, Casa Bertallot, Ghiaccio Bollente e Rai Gulp Music – Premi speciali per l’informazione musicale sul web e in TV

2013

OndaRock – Miglior sito web

– Miglior sito web Venerato Maestro Oppure di Eddy Cilìa – Miglior blog personale

di Eddy Cilìa – Miglior blog personale Nessun premio speciale

Conclusione

La Targa Mei Musicletter 2025, giunta alla tredicesima edizione, si terrà a Faenza dal 3 al 5 ottobre durante il Meeting delle Etichette Indipendenti (MEI). Anche quest’anno verranno premiati il “Miglior sito collettivo” e il “Miglior blog personale” di informazione musicale e culturale, ai quali si aggiunge il Premio Speciale per il “Miglior progetto musicale di inclusione sociale”. L’iniziativa è ideata e organizzata da Luca D’Ambrosio (Musicletter.it) in collaborazione con Giordano Sangiorgi, patron del MEI. I vincitori saranno annunciati a settembre e la cerimonia ufficiale si svolgerà durante il Forum del Giornalismo Musicale curato da Enrico Deregibus. (La redazione)