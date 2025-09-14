Faten Kanaan annuncia il nuovo album Diary of a Candle

Faten Kanaan, compositrice, musicista e produttrice, pubblicherà il nuovo album Diary of a Candle il 17 ottobre 2025 per Fire Records. La sua musica, riconoscibile per il sapiente uso del contrappunto e delle strutture minimali, si distingue per un carattere misterioso e poetico, capace di unire radici antiche e sensibilità contemporanee.

Lo stile compositivo

La musica di Faten Kanaan nasce dall’incontro tra minimalismo moderno e influenze della musica antica e barocca. I sintetizzatori, usati con calore e profondità, generano atmosfere sospese e senza tempo. Le sue composizioni si muovono attraverso melodie in loop e contrappunti che evocano paesaggi interiori ricchi di sfumature.

L’album Diary of a Candle

Diary of a Candle si presenta come una suite melodica che alterna fiati delicati, archi stratificati e atmosfere ispirate ai film degli anni Settanta e Ottanta. L’album riflette un romanticismo sobrio, ancorato alla natura e ai suoi ritmi, in cui l’essere umano lascia spazio ai dettagli di un paesaggio che diventano protagonisti.

Le ispirazioni

L’opera trae ispirazione dai rituali e dalle superstizioni legate alla natura dell’Asia orientale. Alcuni brani, come Afternoon e Soseol, mostrano questa sensibilità, rivelando un legame tra folclore, spiritualità e intimità. La sobrietà e la malinconia luminosa rimandano anche a lavori come Music for Nine Post Cards di Hiroshi Yoshimura, punto di riferimento dichiarato dall’artista.

Radici e percorso personale

La musica di Faten Kanaan riflette il suo vissuto personale. Le radici familiari in Siria, Palestina, Giordania e Libano, unite alla gioventù trascorsa in Europa e agli ultimi vent’anni a New York, si intrecciano con la recente vita ad Amman. Questo nuovo contesto ha rafforzato il suo legame con la natura e le ha permesso di rinnovare il proprio linguaggio musicale.

Collaborazioni tecniche

Tutti i brani di Diary of a Candle sono stati scritti, eseguiti e mixati da Faten Kanaan. Il mastering è stato curato da Heba Kadry, nome di rilievo nel panorama musicale internazionale. L’uscita sarà pubblicata da Fire Records, etichetta che accompagna l’artista già da diversi anni.

Conclusione

Con Diary of a Candle, Faten Kanaan firma il suo sesto album per Fire Records, proseguendo il percorso iniziato con Afterpoem del 2023. La sua musica continua a sfuggire a classificazioni nette, unendo minimalismo, radici culturali e sensibilità contemporanea. Il nuovo lavoro si annuncia come un invito a scoprire un mondo sonoro unico, capace di trasformare l’ascolto in un’esperienza contemplativa e intima. (La redazione)