Gli Avatar annunciano il nuovo album “Don’t Go in the Forest”

Gli Avatar, band svedese nota per la propria fusione di metal e teatralità, pubblicherà il nuovo album Don’t Go in the Forest il 31 ottobre 2025. L’uscita sarà anticipata dal singolo Tonight We Must Be Warriors, che offre un’anteprima del percorso musicale che la band ha intrapreso in questo lavoro.

I singoli estivi e l’album

Nel nuovo disco saranno inclusi anche i brani Captain Goat e In The Airwaves, già pubblicati come singoli durante l’estate. Queste tracce rappresentano l’evoluzione del suono degli Avatar, caratterizzata da sperimentazioni strumentali che vanno dai cori agli strumenti classici come violoncelli e viole, fino all’uso di sintetizzatori e pianoforte, senza mai perdere il nucleo metal dei riff di chitarra.

La formazione e il percorso artistico

La band è composta da Johannes Eckerström (voce), Jonas Jarlsby e Tim Öhrström (chitarre), Henrik Sandelin (basso) e John Alfredsson (batteria). Dal debutto con John Alfredsson e Jonas Jarlsby, agli ingressi successivi di Eckerström, Sandelin e Öhrström, gli Avatar hanno costruito una miscela unica di teatralità e metal, evolvendosi in un progetto che va oltre la semplice band, diventando una vera e propria concept art. Il loro precedente album, Dance Devil Dance (2023), ha consolidato la reputazione della band grazie alla hit The Dirt I’m Buried In.

Performance dal vivo e tournée

Gli Avatar presenteranno il nuovo album dal vivo all’Alcatraz di Milano il 3 marzo 2026. Recentemente hanno concluso un lungo tour europeo con gli Iron Maiden e annunciano un nuovo tour estivo con i Metallica. Inoltre, il tour “A Night To Be Tour Apart”, ora ribattezzato In the Airwaves, includerà alcune date con il gruppo norvegese Witch Club Satan e la band death jazz Agabas.

Il suono e la sperimentazione

L’album Don’t Go in the Forest esplora nuove sonorità e concetti finora mai sviluppati dagli Avatar, combinando momenti introspettivi a passaggi più esplosivi. L’uso di strumenti classici e sintetizzatori si integra ai tradizionali riff di chitarra, creando un universo sonoro ampio e complesso. La band considera la scoperta e l’innovazione come principi fondamentali, rendendo ogni uscita fresca ed emozionante come le prime prove in sala.

Impatto internazionale

Oltre ai numerosi concerti sold-out in Europa e America Latina, gli Avatar hanno consolidato la propria posizione nei festival internazionali e negli spettacoli da headliner, distinguendosi per la combinazione di teatralità e heavy metal. Il loro approccio indipendente tramite la Black Waltz Records ha permesso di raggiungere risultati significativi, mantenendo la band fedele alla propria identità e al ruolo di outsider nel panorama musicale.

Conclusione

Don’t Go in the Forest rappresenta un nuovo capitolo per gli Avatar, un album che amplia i confini del loro suono e delle loro performance dal vivo. La band continua a unire innovazione musicale e spettacolarità scenica, confermando la propria unicità nel panorama metal contemporaneo e offrendo ai fan un’esperienza completa, dal disco al palco, capace di unire introspezione ed energia pura. (La redazione)