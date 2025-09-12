X Factor 2025, al via la nuova stagione con Achille Lauro, Jake La Furia, Paola Iezzi e Francesco Gabbani

La stagione numero 19 di X Factor prende ufficialmente il via e porta con sé attese, curiosità e volti già noti al pubblico. Il talent show si prepara a una nuova edizione che mette al centro musica, passione e ricerca di originalità. La giuria si presenta compatta e pronta a guidare i concorrenti verso un percorso complesso, ma ricco di possibilità.

I giudici confermati

Il tavolo vede il ritorno di Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi, protagonisti della scorsa edizione. La loro esperienza nella musica, insieme a percorsi artistici diversi, offre un mix variegato di punti di vista. La continuità con la scorsa stagione garantisce stabilità e rafforza la coesione tra i tre artisti.

Una nuova presenza

A completare la giuria arriva Francesco Gabbani, al suo debutto in un talent show televisivo. La sua presenza porta freschezza e un approccio inedito al programma. Il cantautore entra in un contesto che richiede sensibilità, attenzione e la capacità di trasmettere ai concorrenti non solo tecnica, ma anche profondità interpretativa.

Il compito della giuria

Ai quattro giudici spetta un ruolo che va oltre la semplice valutazione. Devono accompagnare gli aspiranti cantanti in un percorso di crescita, aiutandoli a sviluppare identità e consapevolezza. Non si tratta solo di individuare chi possiede talento, ma di formare figure artistiche complete, capaci di distinguersi nel panorama musicale.

Le selezioni

Le audizioni saranno lunghe e impegnative. Ogni esibizione metterà in luce aspirazioni, sogni e personalità differenti. La missione rimane chiara: individuare il concorrente che più degli altri sappia incarnare lo spirito del programma, con quel tratto unico definito “X Factor Touch”.

L’edizione numero 19

La nuova edizione di X Factor 2025 si apre con una giuria equilibrata, formata da figure consolidate e da una novità assoluta. Il percorso non sarà semplice, ma lo spirito del programma rimane quello di sempre: scoprire il talento autentico e trasformarlo in realtà artistica. (La redazione)