Le 10 canzoni più belle di tutti i tempi, secondo Rolling Stone

La rivista musicale americana Rolling Stone ha pubblicato nel 2021 la nuova classifica delle 500 migliori canzoni di tutti i tempi, frutto dei voti di oltre 250 esperti del settore. Scopri le prime dieci posizioni e ascolta i brani che hanno fatto la storia della musica mondiale.

14 Settembre 2025

Aretha Franklin (press photo)

Il 15 settembre 2021, la storica rivista musicale americana Rolling Stone ha pubblicato una nuova edizione della celebre classifica delle 500 migliori canzoni di tutti i tempi, a 17 anni di distanza dall’ultima versione.

La nuova classifica

Oltre 250 tra artisti, musicisti, produttori, critici musicali e figure di spicco dell’industria discografica hanno contribuito alla stesura della graduatoria. A conquistare la vetta è stata Respect di Aretha Franklin, mentre il 500° posto è andato a Stronger di Kanye West.

Le prime dieci canzoni

Per chi vuole scoprire il resto della classifica, Rolling Stone ha pubblicato l’elenco completo online. Qui, invece, è possibile ascoltare le prime dieci canzoni, ritenute le più belle di tutti i tempi secondo il sondaggio del 2021. Buon ascolto!

The 500 Greatest Songs of All Time – TOP 10

01. Respect. Aretha Franklin

02. Fight the Power. Public Enemy

03. A Change is Gonna ComeSam Cooke

04. Like a Rolling StoneBob Dylan

05. Smells Like Teen SpiritNirvana

06. What’s Going OnMarvin Gaye

07. Strawberry Fields ForeverThe Beatles

08. Get Ur Freak OnMissy Elliott

09. DreamsFleetwood Mac

10. Hey YaOutkast

Conclusione

La nuova classifica di Rolling Stone non è solo un elenco di brani, ma uno spaccato della storia della musica e dei gusti contemporanei. Ogni canzone racconta un’epoca, un’emozione e un modo diverso di interpretare l’arte sonora, offrendo agli ascoltatori un viaggio tra passato e presente. (La redazione)

14 Settembre 2025

