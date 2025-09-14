Le 10 canzoni più belle di tutti i tempi, secondo Rolling Stone

La rivista musicale americana Rolling Stone ha pubblicato nel 2021 la nuova classifica delle 500 migliori canzoni di tutti i tempi, frutto dei voti di oltre 250 esperti del settore. Scopri le prime dieci posizioni e ascolta i brani che hanno fatto la storia della musica mondiale.
Il 15 settembre 2021, la storica rivista musicale americana Rolling Stone ha pubblicato una nuova edizione della celebre classifica delle 500 migliori canzoni di tutti i tempi, a 17 anni di distanza dall’ultima versione.
Oltre 250 tra artisti, musicisti, produttori, critici musicali e figure di spicco dell’industria discografica hanno contribuito alla stesura della graduatoria. A conquistare la vetta è stata Respect di Aretha Franklin, mentre il 500° posto è andato a Stronger di Kanye West.
Per chi vuole scoprire il resto della classifica, Rolling Stone ha pubblicato l’elenco completo online. Qui, invece, è possibile ascoltare le prime dieci canzoni, ritenute le più belle di tutti i tempi secondo il sondaggio del 2021. Buon ascolto!
La nuova classifica di Rolling Stone non è solo un elenco di brani, ma uno spaccato della storia della musica e dei gusti contemporanei. Ogni canzone racconta un’epoca, un’emozione e un modo diverso di interpretare l’arte sonora, offrendo agli ascoltatori un viaggio tra passato e presente. (La redazione)
