Le 10 canzoni più belle di tutti i tempi, secondo Rolling Stone

Il 15 settembre 2021, la storica rivista musicale americana Rolling Stone ha pubblicato una nuova edizione della celebre classifica delle 500 migliori canzoni di tutti i tempi, a 17 anni di distanza dall’ultima versione.

La nuova classifica

Oltre 250 tra artisti, musicisti, produttori, critici musicali e figure di spicco dell’industria discografica hanno contribuito alla stesura della graduatoria. A conquistare la vetta è stata Respect di Aretha Franklin, mentre il 500° posto è andato a Stronger di Kanye West.

Le prime dieci canzoni

Per chi vuole scoprire il resto della classifica, Rolling Stone ha pubblicato l’elenco completo online. Qui, invece, è possibile ascoltare le prime dieci canzoni, ritenute le più belle di tutti i tempi secondo il sondaggio del 2021. Buon ascolto!

The 500 Greatest Songs of All Time – TOP 10

01. Respect. Aretha Franklin

02. Fight the Power. Public Enemy

03. A Change is Gonna Come – Sam Cooke

04. Like a Rolling Stone – Bob Dylan

05. Smells Like Teen Spirit – Nirvana

06. What’s Going On – Marvin Gaye

07. Strawberry Fields Forever – The Beatles

08. Get Ur Freak On – Missy Elliott

09. Dreams – Fleetwood Mac

10. Hey Ya – Outkast

Conclusione

La nuova classifica di Rolling Stone non è solo un elenco di brani, ma uno spaccato della storia della musica e dei gusti contemporanei. Ogni canzone racconta un’epoca, un’emozione e un modo diverso di interpretare l’arte sonora, offrendo agli ascoltatori un viaggio tra passato e presente. (La redazione)