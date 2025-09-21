Italia, sciopero generale pro Gaza lunedì 22 settembre 2025

Lunedì 22 settembre 2025 è in programma uno sciopero generale che coinvolgerà lavoratori pubblici e privati in tutta Italia. L’agitazione, indetta da sindacati di base non collegati alle principali sigle confederali, durerà 24 ore. La mobilitazione nasce come gesto di solidarietà nei confronti della popolazione palestinese.

Organizzazione dello sciopero

Lo sciopero inizierà alla mezzanotte di lunedì e si concluderà alle 23 della stessa giornata. Alcune manifestazioni potrebbero iniziare in anticipo o protrarsi oltre la chiusura ufficiale. Le proteste toccheranno vari settori, con esclusione delle attività considerate essenziali, come le forze di polizia e il comparto aereo.

Settori interessati

L’astensione dal lavoro riguarderà trasporti, scuole, università, porti e taxi. Nel settore ferroviario parteciperanno i lavoratori di Trenitalia, Trenitalia Tper, Italo e Trenord, con l’esclusione del personale in Calabria. Saranno garantite due fasce orarie di servizio, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, per ridurre i disagi dei passeggeri.

Motivazioni della protesta

Le organizzazioni sindacali che hanno proclamato lo sciopero hanno dichiarato di voler denunciare la crisi umanitaria nella Striscia di Gaza e il blocco degli aiuti. Tra le richieste vi sono l’introduzione di sanzioni contro Israele e la sospensione delle relazioni diplomatiche e commerciali. L’iniziativa segue un primo sciopero tenuto lo scorso 19 settembre.

Manifestazioni annunciate

A Roma e in diverse città italiane sono previste manifestazioni di piazza. Nelle giornate precedenti si sono già svolte iniziative di mobilitazione, tra cui un corteo a Bologna con circa mille partecipanti e una manifestazione a Livorno che ha coinvolto circa diecimila persone. A queste hanno preso parte rappresentanti sindacali e politici locali e nazionali.

Conclusioni

Lo sciopero generale del 22 settembre rappresenta la seconda mobilitazione nazionale in pochi giorni sui temi della pace e della solidarietà internazionale. Le adesioni registrate nelle iniziative precedenti indicano un’ampia partecipazione e lasciano prevedere una giornata di forte impatto nei principali servizi pubblici. (La redazione)