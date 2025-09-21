Gli El Michels Affair tornano con 24 Hr Sports

Gli El Michels Affair, guidati dal produttore newyorkese Leon Michels, il 5 settembre 2025 hanno pubblicato il nuovo album 24 Hr Sports per Big Crown Records. Il progetto, che unisce soul cinematografico e hip-hop, arriva a due anni da Glorious Game, l’apprezzata collaborazione con Black Thought dei Roots. Il titolo e l’estetica del disco traggono ispirazione dai magazine sportivi degli anni ’80 e ’90, dalle Herbs Session di MF Doom e dalle atmosfere gospel del pastore T.L. Barrett.

Le collaborazioni

Nel nuovo lavoro, gli El Michels Affair hanno coinvolto nomi di primo piano come Clairo, con cui aveva già collaborato in veste di produttore per il suo ultimo album Charm, e Norah Jones, già partner musicale in passato. Tra gli altri ospiti anche Florence Adooni, voce soul ghanese presente nel brano Say Goodbye, il brasiliano Rogê e il giapponese Shintaro Sakamoto, confermando il respiro internazionale della produzione.

Un percorso coerente

Gli El Michels Affair nascono nei primi anni 2000 a New York e si affermano per un mix distintivo di soul strumentale e produzione hip-hop analogica. Dopo l’esordio con Sounding Out the City (2005), il gruppo si fa conoscere anche grazie alle collaborazioni live con Raekwon e altri membri del Wu-Tang Clan, culminate nel disco tributo Enter the 37th Chamber (2009). Negli anni successivi pubblicano altri omaggi, per poi tornare alla produzione originale con Adult Themes (2020) e Yeti Season (2021). A questi seguono progetti con artisti come Freddie Gibbs & Madlib, Liam Bailey e Black Thought.

Un ascolto consigliato

Con 24 Hr Sports, gli El Michels Affair proseguono nel tracciare una via originale tra passato e presente, analogico e digitale, groove e spiritualità. In attesa dell’uscita completa, sono già disponibili i singoli Anticipate con Clairo e Say Goodbye con Florence Adooni. Un’anteprima del viaggio sonoro che ci attende a settembre. (La redazione)