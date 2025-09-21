Sonny Curtis, addio al cantautore e membro dei Crickets autore di I Fought the Law

Sonny Curtis, cantautore americano e membro dei Crickets, si è spento a 88 anni. Collaboratore di Buddy Holly, è autore di brani celebri come Walk Right Back, I Fought the Law e Love is All Around, canzoni che hanno segnato la storia della musica grazie a reinterpretazioni e al loro impatto culturale.
Il 19 settembre 2025 si è spento a 88 anni Sonny Curtis, cantautore e musicista statunitense che ha lasciato un segno indelebile nella storia del rock e della musica popolare. La sua carriera è stata legata a nomi e brani che hanno attraversato più generazioni, rendendolo un punto di riferimento musicale.
Nato il 9 maggio 1937, Sonny Curtis divenne noto per la collaborazione con Buddy Holly, uno dei pionieri del rock and roll. Entrò a far parte dei Crickets e continuò con la band anche dopo la scomparsa del leader, contribuendo a mantenere viva l’eredità musicale del gruppo.
Tra le canzoni che portano la sua firma spiccano Walk Right Back, resa celebre nel 1961 dagli Everly Brothers, e I Fought the Law, brano che ha trovato nuova vita grazie alle reinterpretazioni di artisti come i Bobby Fuller Four, i Clash e i Green Day. Altro suo grande contributo è Love is All Around, scelta come sigla della serie televisiva The Mary Tyler Moore Show.
Oltre alla musica, la vita di Sonny Curtis è stata caratterizzata da un lungo matrimonio con Louise, al suo fianco per oltre cinquant’anni, con cui ha avuto una figlia. La sua morte è avvenuta a seguito di una breve malattia, lasciando un vuoto nel panorama musicale internazionale.
La scomparsa di Sonny Curtis segna la fine di una lunga stagione musicale. Le sue canzoni, reinterpretate e riascoltate negli anni, continueranno a essere parte del patrimonio sonoro collettivo, ricordando la creatività di un autore capace di attraversare epoche diverse con la sua musica. (La redazione)
✓ MUSICLETTER.IT © Tutti i diritti riservati - 21 Settembre 2025