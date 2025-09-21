Sonny Curtis, addio al cantautore e membro dei Crickets autore di I Fought the Law

Il 19 settembre 2025 si è spento a 88 anni Sonny Curtis, cantautore e musicista statunitense che ha lasciato un segno indelebile nella storia del rock e della musica popolare. La sua carriera è stata legata a nomi e brani che hanno attraversato più generazioni, rendendolo un punto di riferimento musicale.

Gli inizi e la collaborazione con Buddy Holly

Nato il 9 maggio 1937, Sonny Curtis divenne noto per la collaborazione con Buddy Holly, uno dei pionieri del rock and roll. Entrò a far parte dei Crickets e continuò con la band anche dopo la scomparsa del leader, contribuendo a mantenere viva l’eredità musicale del gruppo.

Le composizioni più conosciute

Tra le canzoni che portano la sua firma spiccano Walk Right Back, resa celebre nel 1961 dagli Everly Brothers, e I Fought the Law, brano che ha trovato nuova vita grazie alle reinterpretazioni di artisti come i Bobby Fuller Four, i Clash e i Green Day. Altro suo grande contributo è Love is All Around, scelta come sigla della serie televisiva The Mary Tyler Moore Show.

Vita personale e ultimi anni

Oltre alla musica, la vita di Sonny Curtis è stata caratterizzata da un lungo matrimonio con Louise, al suo fianco per oltre cinquant’anni, con cui ha avuto una figlia. La sua morte è avvenuta a seguito di una breve malattia, lasciando un vuoto nel panorama musicale internazionale.

La fine di una stagione

La scomparsa di Sonny Curtis segna la fine di una lunga stagione musicale. Le sue canzoni, reinterpretate e riascoltate negli anni, continueranno a essere parte del patrimonio sonoro collettivo, ricordando la creatività di un autore capace di attraversare epoche diverse con la sua musica. (La redazione)