Jeff Tweedy dei Wilco con il nuovo album triplo Twilight Override

Il musicista americano e leader dei Wilco Jeff Tweedy pubblicherà il suo quinto album solista Twilight Override il 26 settembre 2025 tramite dBpm Records. Si tratta di un triplo disco con 30 brani che confermano la sua vena creativa e la capacità di unire sperimentazione e introspezione.

Contesto e registrazione

Twilight Override segue l’album del 2020 Love Is the King e rappresenta un’opera monumentale nella carriera di Tweedy. Registrato presso lo studio The Loft a Chicago, il progetto è stato prodotto insieme ai collaboratori di lunga data Tom Schick e Mark Greenberg. Il disco vede la partecipazione di James Elkington, Sima Cunningham e Macie Stewart del duo Finom, oltre a Liam Kazar e ai figli del musicista, Spencer e Sammy Tweedy.

Struttura dell’album

L’album si sviluppa su tre dischi distinti. Ognuno di essi racchiude una selezione di brani che spaziano da atmosfere intime a momenti più elettrici.

Il primo disco include dieci tracce, tra cui One Tiny Flower e Forever Never Ends.

Il secondo disco contiene nove brani, con pezzi come Out in the Dark e Feel Free.

Il terzo disco chiude con undici canzoni, tra cui Lou Reed Was My Babysitter, Stray Cats in Spain e la title track Twilight Override.

Insieme, i tre volumi superano un’ora e mezza di musica, offrendo un viaggio sonoro complesso e stratificato.

Uscita e promozione

L’annuncio ufficiale dell’album è avvenuto il 15 luglio 2025, accompagnato dalla pubblicazione di quattro singoli: One Tiny Flower, Out in the Dark, Stray Cats in Spain ed Enough. Dopo le ultime date del tour estivo con i Wilco, Tweedy presenterà il disco con una tournée a piena band in Nord America nell’autunno 2025. Seguiranno concerti in Europa previsti per febbraio 2026.

Conclusione

Con Twilight Override, Jeff Tweedy firma un progetto imponente che unisce collaborazioni significative e una produzione raffinata. L’album conferma la sua continua ricerca musicale e il desiderio di spingersi oltre i confini della forma tradizionale del disco solista. (La redazione)