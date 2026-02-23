Il disco in evidenza: Behind The Eyes, 2026, Savana Funk

Il 20 febbraio 2026 arriva Behind The Eyes, sesto album di inediti dei Savana Funk, pubblicato a quattro anni dal precedente lavoro discografico. Questo nuovo progetto nasce dopo un periodo intenso, caratterizzato da numerosi concerti in Italia e in Europa, fino ad arrivare in Indonesia, consolidando la dimensione internazionale del trio. Il disco rappresenta un’evoluzione artistica e personale, con un approccio più introspettivo, pur mantenendo la forza espressiva del loro sound.

Un album introspettivo e una nuova identità sonora

Behind The Eyes è costruito su un percorso interiore che parte da pensieri, sogni, aspirazioni e intuizioni. La band ha lavorato a lungo per dare forma a un lavoro meditativo e onirico, con un suono più espanso e una maturità artistica evidente. Tuttavia, restano centrali groove e melodia, elementi che caratterizzano da sempre la loro musica.

Le dieci tracce presentano un sound diretto e riconoscibile, in cui convivono afro, funk, blues e rock. Inoltre, per la prima volta, il trio introduce tre brani cantati, una novità significativa che rafforza la dimensione immersiva e ipnotica delle composizioni. La focus track è Ah Folie, una ballad in francese che segue la pubblicazione del primo singolo Heron, uscito il 23 gennaio 2026 e trasmesso da diverse radio.

Il disco è stato registrato a Bologna, città d’origine della band, con session al Vacuum Studio curate da Bruno Germano. La produzione artistica e il mixaggio sono stati affidati a Tommaso Colliva, scelto per la visione sonora internazionale.

Il percorso dei Savana Funk tra live e collaborazioni

Nel corso degli anni, i Savana Funk si sono affermati come una realtà rilevante della scena musicale italiana grazie a un’intensa attività live. Con sei album, un EP e centinaia di concerti, il trio ha fatto del palco la propria cifra distintiva, condividendo esperienze con artisti di primo piano e aprendo nel 2022 un concerto al Firenze Rocks.

Tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024, la band ha sviluppato il progetto Savana Sound System, un club tour in jam session con DJ e producer internazionali. Nel 2024 hanno firmato insieme a Gaudì l’EP Raha, trasmesso da emittenti come BBC, Radio FIP France e KCRW negli Stati Uniti. Nello stesso anno sono usciti i singoli Samsara e Wa Zina, seguiti da un tour in tutta Italia.

Il 2025 ha coinciso con il decimo anniversario della band, con concerti su palchi importanti, tra cui lo Sziget Festival, e una collaborazione discografica con l’etichetta newyorkese Putumayo. Questo percorso ha rafforzato la loro presenza internazionale e ampliato il pubblico.

Behind The Eyes Tour e dimensione live

Parallelamente all’album, i Savana Funk annunciano le prime date del Behind The Eyes Tour. Il live resta un momento centrale, in cui il rapporto con il pubblico diventa un rito collettivo. Ogni concerto si trasforma in un’esperienza liberatoria che celebra la musica, fondendo corpo e suono in un’unica vibrazione.

Fin dalla formazione nel 2015 a Bologna, Aldo Betto, Blake C. S. Franchetto e Youssef Ait Bouazza hanno sviluppato una sintonia musicale e umana, costruendo una carriera fondata sulla sperimentazione e sull’energia dei concerti. Dal primo album Musica Analoga del 2016 ai lavori successivi, il trio ha mantenuto una forte identità, con una costante apertura a nuove contaminazioni.

Conclusione

Behind The Eyes rappresenta una tappa significativa nel percorso dei Savana Funk, evidenziando una crescita artistica e una maggiore profondità espressiva. Il disco conferma la capacità del trio di unire tradizione e innovazione, mantenendo un linguaggio musicale riconoscibile e allo stesso tempo aperto a nuove direzioni. In un contesto internazionale sempre più competitivo, la band continua a sviluppare una dimensione live solida e una produzione discografica coerente, consolidando il proprio ruolo nella scena musicale contemporanea. (La redazione)



