Sanremo, le 5 volte di Lucio Dalla al Festival della Canzone italiana

Nato a Bologna il 4 marzo 1943 nasceva, Lucio Dalla è stato uno dei più originali e geniali nella storia della musica popolare del Paese. Il 1° marzo 2012, a soli tre giorni dal compimento del suo 69° compleanno, il grande cantautore italiano si spegne a causa di un infarto in un hotel di Montreux, in Svizzera, dove si era da poco esibito in un festival. Siete curiosi di sapere quante volte il grande cantautore italiano ha partecipato al Festival della Canzone Italiana? Be’, ve lo diciamo noi: cinque! Di seguito, inoltre, è possibile ascoltare tutti i brani che Dalla ha portato in gara al Festival di Sanremo.

Le cinque volte di Lucio Dalla al Festival di Sanremo

Pafff… Bum! – Sanremo 1966

Esordio di Lucio Dalla al festival con la canzone Pafff…bum!, scritta da Sergio Bardotti (testo) e Gian Franco Reverberi (musica), presentata con gli Yardbirds. Il brano non arriva in finale.

Bisogna saper perdere – Sanremo 1967

Dopo la mancata finale dell’esordio, alla seconda partecipazione sanremese Lucio Dalla si classifica sesto con Bisogna saper perdere presentata con il gruppo The Rokes. Il brano porta la firma del paroliere Giuseppe Cassia e del compositore Ruggero Cini.

4 marzo 1943 – Sanremo 1971

In questa edizione Lucio Dalla, abbinato all’Equipe 84, si classifica terzo con 4 marzo 1943. La canzone è scritta da Lucio Dalla assieme alla storica dell’arte e paroliera Paola Pallottino con l’arrangiamento musicale curato da Ruggero Cini.

Piazza Grande – Sanremo 1972

Al ventiduesimo Festival della Canzone Italiana, il cantautore bolognese si presenta con un brano composto da Lucio Dalla, Gianfranco Baldazzi, Sergio Bardotti e Ron. Si intitola Piazza Grande e si classifica all’ottavo posto.

Nani – Sanremo 2012

A distanza di 40 anni dalla sua ultima partecipazione a Sanremo, Lucio Dalla torna al festival in veste di compositore, corista e direttore d’orchestra. Per l’occasione accompagna un giovane esordiente di nome Pierdavide Carone che canta Nani. La canzone – scritta da Carone (testo) e Dalla (musica) – si classifica quinta.

Quella di Sanremo 2012, con Pierdavide Carone, sarà l’ultima volta che Lucio Dalla compare in televisione. Il cantautore italiano si spegnerà improvvisamente il 1° marzo 2012, tre giorni prima di compiere 69 anni, a causa di un infarto.

L’ultima esibizione dal vivo di Lucio Dalla

L’ultima esibizione di Lucio Dalla avviene la sera precedente a Montreux, in Svizzera, città simbolo della musica grazie al celebre Montreux Jazz Festival, dove il musicista e cantante aveva appena incantato il pubblico. (La redazione)