American Football: il nuovo singolo Bad Moons che anticipa il nuovo album LP4

Gli American Football hanno pubblicato Bad Moons, primo estratto dal quarto album American Football (LP4), in uscita il 1° maggio 2026 per Polyvinyl Records. Dopo una lunga attesa, il gruppo torna con un brano ambizioso e un videoclip che riflette le tematiche centrali del nuovo progetto. Inoltre, la band ha annunciato un tour mondiale che partirà a maggio e toccherà anche l’Italia. Il singolo segna un momento importante nella loro evoluzione artistica. Infatti, il lavoro nasce da un ripensamento profondo dei processi di scrittura e registrazione. Di conseguenza, la band propone una visione più stratificata e intensa della propria musica.

Un brano intenso e stratificato

Bad Moons è stato prodotto da Sonny DiPerri. In origine, il pezzo era concepito come due composizioni separate. Tuttavia, nella versione finale di otto minuti riesce a esprimere una forte intensità emotiva e una narrazione coerente. Il brano è costruito attorno a un campione ripetuto di un arpeggio d’arpa. In apertura, emergono le tipiche chitarre intrecciate della band, accompagnate da ritmiche dinamiche e da effetti atmosferici. Inoltre, la voce soffusa e confessionale di Mike Kinsella contribuisce a creare un clima intimo. Nella seconda metà, la struttura cambia progressivamente. Il pezzo cresce fino a trasformarsi in una jam incalzante, prima di tornare al punto di partenza con una coda contemplativa. Questo andamento rafforza il senso di tensione e di fragilità che attraversa tutta la composizione.

Il videoclip e i temi della crescita

Il video di Bad Moons, diretto da Alex Acy e Rémi Belleville, accompagna il brano con immagini evocative. Attraverso un montaggio in slow motion, vengono messi in luce i passaggi complessi dall’infanzia all’età adulta. Inoltre, il racconto visivo sottolinea la vulnerabilità di questa transizione. Il singolo affronta conflitti interiori e difficoltà legate alla crescita. Allo stesso tempo, riflette verità spesso dure, ma inevitabili. Per questo motivo, anticipa le atmosfere del nuovo album, che si concentra su disorientamento, compromessi e lutto. In aggiunta, emerge una prospettiva maturata con fatica nella mezza età.

Il nuovo album e il tour mondiale

Con American Football (LP4), la band propone il lavoro più ambizioso dal punto di vista sonoro. Il disco è stratificato, dissonante e talvolta confrontativo. Tuttavia, resta profondamente emotivo. Inoltre, rappresenta una fase di evoluzione artistica significativa. Gli American Football porteranno il nuovo repertorio in tour per quattro mesi. Il viaggio musicale toccherà Stati Uniti, Europa, Regno Unito, Asia e Canada. L’unica data italiana è prevista il 19 giugno all’Alcatraz di Milano. Questo tour segue il successo del LP1 25th Anniversary Tour del 2024, completamente sold-out. Inoltre, include nuove date a Philadelphia e Toronto, oltre a una seconda a Londra.

In risposta alla violenza e alle intimidazioni contro gli immigrati negli Stati Uniti, la band collaborerà con PLUS1. Per ogni biglietto venduto, sarà donato un euro, una sterlina o un dollaro a Safe Passage International e Illinois Coalition for Immigration & Refugee Rights. Queste organizzazioni sostengono migranti, rifugiati e deportati. Pertanto, il tour assume anche un valore sociale.

Conclusione

Bad Moons introduce una nuova fase per gli American Football. Il brano mostra una scrittura più consapevole e un suono più complesso. Inoltre, il progetto riflette temi maturi e personali. Con l’uscita di American Football (LP4) e il tour mondiale, la band conferma la volontà di confrontarsi con la realtà contemporanea. Di conseguenza, il nuovo lavoro si presenta come una tappa centrale nel loro percorso artistico. (La redazione)

