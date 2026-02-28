Home ARTICOLI Siti e blog italiani dedicati alla musica e all’informazione musicale
ARTICOLI

Siti e blog italiani dedicati alla musica e all’informazione musicale

Un lungo elenco di siti e blog italiani che si occupano di critica e informazione musicale. La lista è sempre in continuo aggiornamento.

Pubblicato da
REDAZIONE
28 Febbraio 2026

Siti e blog italiani di musica

Il panorama dell’informazione musicale online in Italia è ampio, frammentato e in continua evoluzione. Accanto alle grandi testate storiche convivono webzine indipendenti, blog personali, riviste digitali e progetti nati dal basso che raccontano la musica con linguaggi, approcci critici e sensibilità diverse. Questo elenco, in continuo aggiornamento, raccoglie tanti siti e blog italiani dedicati alla musica e all’informazione musicale, offrendo una mappa utile per orientarsi tra informazione, critica, approfondimento, scena indipendente e cultura sonora contemporanea.

Elenco siti e blog di musica (in continuo aggiornamento)

  • Rockol
  • Musicletter.it
  • Rockit
  • Soundsblog
  • Rolling Stone Italia
  • All Music Italia
  • SentireAscoltare
  • Ondarock
  • SpazioRock
  • Metalitalia
  • IndieforBunnies
  • Indie-Rock.it
  • Impatto Sonoro
  • Mescalina
  • Kalporz
  • Lost Highways
  • Distorsioni.net
  • DoYouLike.org
  • Deer Waves
  • Newsic
  • Bellacanzone
  • Coolmag
  • Indie Italia Magazine
  • Soundwall
  • FreakOut Magazine
  • Extra Music Magazine
  • Giornale della Musica
  • Minima Musicalia
  • Family House
  • Il Cibicida
  • HOTMC
  • Full Song
  • Exhimusic
  • Domani Press
  • Onde Funky
  • Media Trek
  • Wanderer’s Blog
  • Jazzit
  • Jazzitalia
  • Good Vibration
  • Jazz Convention
  • Accordo.it
  • Music Attitude
  • OperaClick
  • OperaLife
  • Classic Voice
  • Futura 1993
  • Sound36
  • Indie Vision Music
  • Music Map
  • MusicTraks
  • IndieMood
  • Feedback Music Magazine
  • Musicalnews
  • ProgArchives Italia
  • Verso la Stratosfera
  • Arlequins
  • John’s Classic Rock
  • Altre Muse
  • Blues Made in Italy
  • Il Blues Online
  • MetalWave
  • Loud and Proud
  • Rockambula
  • Indiependente
  • Kathodik
  • Musica in contatto
  • Music Paper
  • Notizie Musica
  • Punkadeka
  • Sistema Musica
  • Zetatielle
  • Blog della Musica
  • Musica361
  • Popsoap
  • Sodapop
  • Indie Pride
  • Indie Italia Blog
  • Music Whisper
  • Indie Talks
  • Sounds Good Webzine
  • Music Fanpage
  • Fanpage Musica
  • Rockshock
  • Music Like
  • The Italian Sound
  • Indiepercui
  • Music Coast
  • SoundBeat
  • Musicultura Online
  • Note Musicali
  • RockOn
  • OverBlog Music
  • SoundTrack Italia
  • Music Post Italia
  • Indie Vision
  • Noise Symphony
  • Music Scene Italia
  • IndieSide
  • RockNation

Conclusione

Dalla critica musicale più strutturata ai blog indipendenti, dalle webzine storiche ai progetti emergenti, l’informazione musicale italiana sul web dimostra una vitalità rara e una pluralità di voci fondamentale. Questo elenco non pretende di essere definitivo, ma vuole essere uno strumento di consultazione, studio e scoperta, utile a lettori, addetti ai lavori, artisti e appassionati che desiderano esplorare la musica raccontata da chi la vive e la analizza ogni giorno. (La redazione)

✓ MUSICLETTER.IT è un sito indipendente di musica, cultura e informazione fondato nel 2005 da Luca D'Ambrosio © Tutti i diritti riservati - 28 Febbraio 2026

Condividi
Pubblicato da
REDAZIONE
28 Febbraio 2026

Articoli recenti

Classifica Spotify Italia: le 50 canzoni più ascoltate. Scopri le hit del 76° Festival della Canzone Italiana

28 Febbraio 2026

[DIRETTA TV] Sanremo 2026: news, scaletta, ospiti e cantanti del 76° Festival della Canzone Italiana [LIVE STREAMING]

28 Febbraio 2026

Calcio, Serie A e B: risultati, classifiche, marcatori, partite, dirette, live, streaming, news, aggiornamenti

28 Febbraio 2026

Sanremo 2026: ecco il vincitore del Festival (secondo noi)

28 Febbraio 2026

10 album di heavy metal da avere assolutamente in CD o vinile

28 Febbraio 2026

Il disco in evidenza: Hen’s Teeth, 2026, Iron & Wine

28 Febbraio 2026