Un lungo elenco di siti e blog italiani che si occupano di critica e informazione musicale. La lista è sempre in continuo aggiornamento.
Il panorama dell’informazione musicale online in Italia è ampio, frammentato e in continua evoluzione. Accanto alle grandi testate storiche convivono webzine indipendenti, blog personali, riviste digitali e progetti nati dal basso che raccontano la musica con linguaggi, approcci critici e sensibilità diverse. Questo elenco, in continuo aggiornamento, raccoglie tanti siti e blog italiani dedicati alla musica e all’informazione musicale, offrendo una mappa utile per orientarsi tra informazione, critica, approfondimento, scena indipendente e cultura sonora contemporanea.
Dalla critica musicale più strutturata ai blog indipendenti, dalle webzine storiche ai progetti emergenti, l’informazione musicale italiana sul web dimostra una vitalità rara e una pluralità di voci fondamentale. Questo elenco non pretende di essere definitivo, ma vuole essere uno strumento di consultazione, studio e scoperta, utile a lettori, addetti ai lavori, artisti e appassionati che desiderano esplorare la musica raccontata da chi la vive e la analizza ogni giorno. (La redazione)
✓ MUSICLETTER.IT è un sito indipendente di musica, cultura e informazione fondato nel 2005 da Luca D'Ambrosio © Tutti i diritti riservati - 28 Febbraio 2026