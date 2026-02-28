Il panorama dell’informazione musicale online in Italia è ampio, frammentato e in continua evoluzione. Accanto alle grandi testate storiche convivono webzine indipendenti, blog personali, riviste digitali e progetti nati dal basso che raccontano la musica con linguaggi, approcci critici e sensibilità diverse. Questo elenco, in continuo aggiornamento, raccoglie tanti siti e blog italiani dedicati alla musica e all’informazione musicale, offrendo una mappa utile per orientarsi tra informazione, critica, approfondimento, scena indipendente e cultura sonora contemporanea.

Elenco siti e blog di musica (in continuo aggiornamento)

Rockol

Musicletter.it

Rockit

Soundsblog

Rolling Stone Italia

All Music Italia

SentireAscoltare

Ondarock

SpazioRock

Metalitalia

IndieforBunnies

Indie-Rock.it

Impatto Sonoro

Mescalina

Kalporz

Lost Highways

Distorsioni.net

DoYouLike.org

Deer Waves

Newsic

Bellacanzone

Coolmag

Indie Italia Magazine

Soundwall

FreakOut Magazine

Extra Music Magazine

Giornale della Musica

Minima Musicalia

Family House

Il Cibicida

HOTMC

Full Song

Exhimusic

Domani Press

Onde Funky

Media Trek

Wanderer’s Blog

Jazzit

Jazzitalia

Good Vibration

Jazz Convention

Accordo.it

Music Attitude

OperaClick

OperaLife

Classic Voice

Futura 1993

Sound36

Indie Vision Music

Music Map

MusicTraks

IndieMood

Feedback Music Magazine

Musicalnews

ProgArchives Italia

Verso la Stratosfera

Arlequins

John’s Classic Rock

Altre Muse

Blues Made in Italy

Il Blues Online

MetalWave

Loud and Proud

Rockambula

Indiependente

Kathodik

Musica in contatto

Music Paper

Notizie Musica

Punkadeka

Sistema Musica

Zetatielle

Blog della Musica

Musica361

Popsoap

Sodapop

Indie Pride

Indie Italia Blog

Music Whisper

Indie Talks

Sounds Good Webzine

Music Fanpage

Fanpage Musica

Rockshock

Music Like

The Italian Sound

Indiepercui

Music Coast

SoundBeat

Musicultura Online

Note Musicali

RockOn

OverBlog Music

SoundTrack Italia

Music Post Italia

Indie Vision

Noise Symphony

Music Scene Italia

IndieSide

RockNation

Conclusione

Dalla critica musicale più strutturata ai blog indipendenti, dalle webzine storiche ai progetti emergenti, l’informazione musicale italiana sul web dimostra una vitalità rara e una pluralità di voci fondamentale. Questo elenco non pretende di essere definitivo, ma vuole essere uno strumento di consultazione, studio e scoperta, utile a lettori, addetti ai lavori, artisti e appassionati che desiderano esplorare la musica raccontata da chi la vive e la analizza ogni giorno. (La redazione)