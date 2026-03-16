Il disco in evidenza: Life Slime, 2026, Pictish Trail

Il progetto electro-pop Pictish Trail, guidato dal cantautore e produttore scozzese Johnny Lynch, annuncia l’uscita del nuovo album Life Slime, prevista per il 10 aprile 2026 per l’etichetta Fire Records. Il disco rappresenta il lavoro più personale realizzato finora da Lynch, nato in un periodo di forte tumulto nella sua vita privata. Negli ultimi mesi il pubblico ha già potuto ascoltare sette dei dieci brani che compongono l’album, anticipazioni che hanno delineato un progetto musicale ricco di sfumature emotive e sonore.

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Un disco personale nato sull’isola di Eigg

Life Slime prende forma in gran parte sull’isola di Eigg, luogo in cui Johnny Lynch vive e sviluppa il suo universo creativo. In questo contesto nasce un album che unisce fragilità emotiva, ironia tagliente e melodie immediate. Il disco riflette una fase complessa della vita dell’artista. Di conseguenza, i brani affrontano temi come fatica, senso di colpa, dolore e confusione, elementi che emergono con particolare chiarezza nella scrittura. Tuttavia, nonostante l’intensità emotiva, la musica mantiene una forte capacità melodica. Lynch considera questo lavoro il più intimo della sua discografia, perché le canzoni partono da esperienze personali e da una fase di rottura. Inoltre, la scrittura alterna momenti riflessivi a passaggi più leggeri, creando un equilibrio tra introspezione e immediatezza pop.

Suoni tra lo-fi, alt-pop e suggestioni psichedeliche

Dal punto di vista sonoro, Life Slime si muove tra lo-fi, alt-pop e psichedelia, con un immaginario visivo colorato e una curiosa presenza ricorrente legata allo slime. Il risultato è un lavoro che mescola leggerezza e domande profonde. Le tracce attraversano ballate psych-pop lo-fi, synth analogici e influenze krautrock, creando un percorso musicale dinamico. Inoltre, il disco richiama suggestioni che vanno dall’alchimia sonora dei Magnolia Electric Co. fino a quelle dei Radiohead. La produzione dell’album è stata realizzata al MESS Studio di Mike Lindsay a Margate, con la collaborazione dei musicisti Rob Jones e Joe Cormack, collaboratori di lunga data di Lynch. Questo team contribuisce a definire un suono ricco ma essenziale, in cui convivono spontaneità e cura dei dettagli.

Il percorso di Pictish Trail nella scena indie

Nel corso degli anni Pictish Trail ha costruito una presenza solida nella scena indie internazionale. Johnny Lynch ha portato la sua musica in numerosi contesti live, condividendo il palco con artisti come Belle & Sebastian, Pavement, Mogwai, Sea Power e KT Tunstall. Parallelamente, l’artista ha partecipato a diversi festival di rilievo, tra cui Glastonbury, Field Day, Camp Bestival, BlueDot, Deer Shed, Celtic Connections e Green Man Festival. Oltre alla carriera musicale, Lynch è anche una figura importante per l’indie britannico grazie alla sua etichetta Lost Map. Attraverso questa realtà ha sostenuto e dato visibilità a diversi artisti, tra cui Rozi Plain, Alabaster dePlume, Seamus Fogarty, Bas Jan, Callum Easter e Free Love.

Conclusione

Life Slime è stato prodotto da Mike Lindsay, membro dei Tunng e collaboratore di Laura Marling nel progetto LUMP. Il disco rappresenta il quinto album di Pictish Trail, dopo l’ottimo riscontro di critica e pubblico ottenuto con Island Family nel 2023. Con Life Slime Johnny Lynch propone un capitolo particolarmente significativo del percorso di Pictish Trail. Il disco nasce da una fase personale complessa ma si traduce in un lavoro che unisce introspezione, ironia e ricerca sonora. L’album, in uscita il 10 aprile 2026 per Fire Records, mette insieme elementi lo-fi, alt-pop e psichedelici in una narrazione musicale diretta e personale. Per questo motivo rappresenta uno dei momenti più intimi e definiti della produzione di Lynch. (La redazione)